Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝеҹә Иран ордусу үч ајры әмәлијјатда АБШ террорчу ордусунун Күвејт вә Бәһрејндә базаларыны һәдәфә алыб.
Иран ордусу өз бәјанатында билдириб ки, бу ҝеҹәдән етибарән вә "Шимшәк" әмәлијјатынын ијирминҹи мәрһәләсиндә Арәш дронлары Бәһрејндә Шејх Иса базасында АБШ террорчу ордусу гүввәләринин казарма вә јерләшмәсини бир нечә мәрһәләдә һәдәфә алыб.
Шејх Иса базасы АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин Бешинҹи Донанмасынын әсас објектләриндән биридир вә өлкәнин тәҹавүзкар ордусунун әмәлијјат мәркәзидир, һава әмәлијјатлары вә дронларын идарә олунмасы бурадан идарә олунур.
Һәмчинин, Бөјүк Шејтанын шәрләринә вә тәкрарланан позунтуларына ҹаваб олараг, "Шимшәк" Әмәлијјатынын 19-ҹу мәрһәләсиндә Иран Ислам Республикасы ордусу дағыдыҹы дрон һүҹумлары илә Әрифҹан базасындакы инзибати биналары вә навигасија антеналарыны, Әл-Удәјри дүшәрҝәсиндәки вертолјот дајанаҹағыны вә Күвејтдәки Әһмәд Әл-Ҹабир базасындакы террорчу ордусунун гәрарҝаһ бинасыны һәдәфә алыб.
Әрифҹан базасы АБШ гуру гүввәләринин Ҹәнуб-Гәрби Асијадакы ән бөјүк јерләшмә мәркәзләриндән вә гәрарҝаһларындан биридир вә Әл-Удәјри базасында АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләри вә Һәрби Һава Гүввәләринин Апачи, Чинук вә Блаҹк Һаwк һеликоптерләри јерләшир.
Әһмәд Әл-Ҹабир базасы һәмчинин АБШ-нин Гәрби Асијадакы тәҹавүзкар ордусунун һазырланмасында вә дәстәкләнмәсиндә мүһүм рол ојнајыр вә өлкәнин һава вә мүшаһидә әмәлијјатларында бөјүк рол ојнајыб.
Бундан әлавә, "Шимшәк" Әмәлијјатынын 18-ҹи мәрһәләсиндә ордунун ҺИМАРС ракет системләриндән атылан ракетләри Күвејтдәки Әрифҹан базасындакы АБШ террорчу ордусуну да һәдәфә алыб.
Sizin rəyiniz