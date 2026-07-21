“Нју Јорк Пост”: АБШ-нин силаһ еһтијатлары түкәнмәк үзрәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-нин Като Институтунун (Cato Institute) апарыҹы әмәкдашы Кетрин Тампсон бу гәзетә мүсаһибәсиндә вурғулајыб ки, Иранла мүһарибәнин давам едәҹәји тәгдирдә Бирләшмиш Штатларын кифајәт гәдәр ракет еһтијаты вә һава һүҹумундан мүдафиә системләри олмајаҹаг вә бу, Вашингтонун һәрби имканларыны зәифләдиб.
Бу експерт Нју Јорк Пост гәзетинә мүсаһибәсиндә билдириб ки, Бирләшмиш Штатларын Иранла узунмүддәтли вә таммигјаслы мүһарибәни давам етдирмәк үчүн, еһтимал ки, кифајәт гәдәр силаһ-сурсаты јохдур.
О гејд едиб ки, АБШ-нин белә бир һәрби кампанијада иштирак етмәк габилијјәти өлкәнин һава һүҹумундан мүдафиә системләри вә узагмәнзилли ракет еһтијатларынын азалмасы нәтиҹәсиндә зәифләјиб.
О, әлавә едиб: Әсас амил замандыр. Әҝәр бу вәзијјәт бир нечә һәфтә давам етсә вә даһа сонра атәшкәс әлдә олунса, бу, јахшы ола биләр. Лакин дүшүнмүрәм ки, һүҹумлар даһа бир вә ја ики ил давам едәрсә, сурсат еһтијатларымыз јахшы вәзијјәтдә олаҹаг.
Тампсон даһа сонра изаһ едиб ки, шәнбә ҝүнү Теһранын һүҹуму, нәтиҹәсиндә ики америкалы әсҝәрин һәлак олмасы, АБШ-нин реҝионда јерләшән тәхминән 50 мин һәрбчисини горумагда үзләшдији лоҝистик чәтинликләри ҝөстәрир.
Като Институтунун апарыҹы әмәкдашы етираф едиб: Бу һүҹумлар ҝөстәрир ки, Јахын Шәргдәки ҝенишмигјаслы һәрби мөвҹудлуғумуз ҝетдикҹә даһа чох бир мәсулијјәтә чеврилир вә бу, һәмин һәрби мөвҹудлуғу горумаг үчүн истифадә етдијимиз еһтијатлара тәсирини сүбут едир. Чүнки ҹаваб һүҹумлары һәлә дә нараһатедиҹи сүрәтлә давам едир.
Нју Јорк Пост гејд едир: Аналитикләр ајлардыр Иранла мүһарибәнин давам етмәси вә Украјнаја ҝөстәрилән һәрби јардымлар нәтиҹәсиндә АБШ-нин ракет вә ракет әлејһинә систем еһтијатларынын түкәнәҹәји барәдә хәбәрдарлыг едирләр.
АБШ-нин Стратежи вә Бејнәлхалг Арашдырмалар Мәркәзинин (CSIS) һесабатына әсасән, Вашингтон Иранла мүһарибәнин јенидән аловланмасындан әввәл Ирана гаршы 3 миндән чох “Томаһавк”, “Патриот” вә узагмәнзилли ЖАССМ ганадлы ракетиндән истифадә етмишди.
Бу һесабата әсасән, АБШ һәмчинин Иранла гаршыдурмада ТҺААД системи дә дахил олмагла јүзләрлә мүасир силаһ васитәсини итириб вә еһтимал олунур ки, мөвҹуд еһтијатларыны ән азы ҹари ониллијин сонунадәк бәрпа едә билмәјәҹәк.
Тампсон мүсаһибәсинин диҝәр һиссәсиндә гејд едиб ки, Иранла мүһарибәдә индијәдәк истифадә олунан АБШ ракетләринин бөјүк һиссәси һүҹумларын илк алты ҝүнү әрзиндә бурахылыб. Хүсусилә она ҝөрә ки, Трамп илк ҝүнләрдә Иранын һәрби имканларыны зәифләдәҹәјинә вә галан еһтијатларын Иранын там мәһв едилмәсинә гәдәр кифајәт едәҹәјинә әмин иди.
Бу һәрби експерт етираф едиб ки, мөвҹуд вәзијјәт Теһранын һәлә дә әһәмијјәтли ракет вә пилотсуз учуш апараты потенсиалына малик олдуғуну ҝөстәрир вә Иранын сон ҝүнләр һәјата кечирдији һүҹумлар бунун бариз сүбутудур.
Стратежи вә Бејнәлхалг Арашдырмалар Мәркәзинин һесабатында, һәмчинин АБШ ордусунун Тајван мәсәләси илә бағлы Чинлә мүмкүн ҝенишмигјаслы мүһарибә баш верәҹәји тәгдирдә үзләшә биләҹәји зәифликләрә дә диггәт чәкилиб.
Мөвзу илә таныш олан бир АБШ рәсмиси билдириб: Бу зәифликләр артыг инди дә мөвҹуд ола биләр.
О, әлавә едиб: Бизим кифајәт гәдәр сурсатымыз јохдур вә дүшүнмүрәм ки, Ағ Ев бунун фәргиндәдир.
Sizin rəyiniz