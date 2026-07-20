Јәмән Ордусу: Сәудијјә Әрәбистанына гаршы дәниз блокадасы иҹра мәрһәләсинә кечиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү бригада ҝенералы Јәһја Сәри бәјанат јајараг билдириб ки, Сәудијјә Әрәбистаны тәхминән 12 илдир ки, Јәмәнә гуру, дәниз вә һава блокадасы тәтбиг едир, бу өлкәнин лиманларыны вә һава лиманларыны һәдәфә алыр, ресурслары талајыр вә тәзјигләри артырмагла Јәмән халгынын әзабларыны даһа да чохалдыр.
Бәјанатда дејилир: Јәмәнә гаршы блокаданын һеч бир һүгуги, һуманитар вә леҝитим әсасы јохдур. Бу өлкә халгынын Сәудијјә Әрәбистанынын бу аддымына вә һүҹумларына, о ҹүмләдән Сәна Бејнәлхалг Һава Лиманына едилән һүҹума гаршы әлиндә олан бүтүн васитәләрлә ҹаваб вермәк һүгугу вар.
Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү даһа сонра “хәбәрдарлыг вә сәфәрбәрлик” ады алтында кечирилән ҝенишмигјаслы халг јүрүшләринә тохунараг билдириб ки, бу бәјанатын јајымландығы андан етибарән “блокадаја гаршы блокада” дүстуру әсасында Сәудијјә Әрәбистанына гаршы дәниз блокадасы иҹра мәрһәләсинә кечир.
Бәјанатда һәмчинин вурғуланыб ки, Јәмән халгынын блокадаја гаршы гаршылыглы блокадаја, истәнилән ҝәрҝинләшдирмәјә гаршы исә гаршылыглы вә һәртәрәфли ҝәрҝинләшдирмә тәдбирләринә әл атмаг һүгугу вар.
Јәһја Сәри бүтүн вариантлара там һазыр олдугларыны билдирәрәк хәбәрдарлыг едиб ки, Сәудијјә Әрәбистанынын һәр һансы аддымы вә ја ҝәрҝинлији артырмасы сәрт вә һәртәрәфли ҹавабла гаршыланаҹаг.
Sizin rəyiniz