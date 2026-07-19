  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

СЕПАҺ: Иорданијадакы АБШ гырыҹы тәјјарәләринин ангарларыны ракет вә ПУА-лар илә мәһв етдик, АБШ ҹанлы тәлафат верди

19 iyul 2026 - 16:58
Xəbər kodu: 1842269
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
СЕПАҺ: Иорданијадакы АБШ гырыҹы тәјјарәләринин ангарларыны ракет вә ПУА-лар илә мәһв етдик, АБШ ҹанлы тәлафат верди

Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу 29 нөмрәли ачыгламада "Нәср 2" әмәлијјатынын давамы вә АБШ һүҹумларына ҹаваб олараг Иорданијадакы Әл-Әзрәг базасына ејни вахтда ракет вә пилотсуз тәјјарә һүҹуму едилдијини ачыглады.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр шөбәси 29 нөмрәли ачыгламада бу сәһәр "Ја Әбул-Фәзл әл-Аббас (ә)" код адлы "Нәср 2" әмәлијјатынын ијирминҹи далғасында, "дүшмән Американын дүнән ҝеҹәки шәр аддымлары" кими тәсвир едиләнә ҹаваб олараг, ИИКК-нын Аерокосмик Гүввәләринин гырыҹыларынын Иорданијанын Әл-Әзрәг шәһәриндәки АБШ базасындакы гырыҹы тәјјарәләрин ангарларыны вә бөјүк дајанаҹаг јерини ејни вахтда ракет вә ПУА-ларла һәдәфә алды.

Бу әмәлијјат заманы ән азы ики Америка гырыҹы тәјјарәси вә үч Америка тәјјарәси тамамилә мәһв едилиб, бир сыра диҝәр тәјјарәләр исә ағыр зијан ҝөрүб.

Бәјанатын сонунда һәмчинин Иорданија халгына вә силаһлы гүввәләринә мүраҹиәт едәрәк онлары өлкә әразисиндә Америка һәрбчиләринин мөвҹудлуғуна гаршы тәдбир ҝөрмәјә чағырыб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha