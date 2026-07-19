Имам Мүҹтәба Хаменеи: Анлашма меморандумунун позулмасы АБШ президентинин имзасынын дәјәрсиз олдуғуну бир даһа сүбут етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи Иранын Шәһид Рәһбәринин мөһтәшәм вида мәрасими вә өлкәнин мүһүм мәсәләләринин изаһы илә бағлы мүраҹиәтиндә бујуруб: Бу ҝүн "Бөјүк Шејтан" бир даһа өз һәгиги вә маскасыз симасыны үзә чыхарды ки, ҹинајәт вә әһдә вәфасызлыгла долу бу гаранлыг тәҹрүбә АБШ-нин јаланчы, мәнтигсиз, етибарсыз вә мәнфур маһијјәтини тәсдигләјән даһа бир мөһкәм сәнәдә чеврилсин.
О һәзрәт әлавә едиб: Инди дүшмән Америка јенидән мүһарибә аловуну гызышдырмаг, даһа ағыр бәдәл өдәмәк вә даһа бөјүк рүсвајчылыгла үзләшмәк нијјәтиндәдирсә, билмәлидир ки, әзиз Иран халгынын вә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин онун үчүн унудулмаз дәрсләри вар. Бу ҝүнләрдә Ислам дөјүшчүләринин шүҹаәти вә ҹәнуб бөлҝәсинин ҹәсур инсанларынын гејрәти һәмин дәрсләрин јалныз бир һиссәсини нүмајиш етдириб.
Ән принсипиал мәсәләләрдән бири бүтүн сәвијјәләрдә мүгәддәс бирлијин горунмасына исрар етмәкдир
Ајәтуллаһ Хаменеи бујуруб: Сизә, вәфалы вә башыуҹа Иран халгына билдирмәк лазымдыр ки, бу һәссас мәрһәләдә ән принсипиал мәсәләләрдән бири халг вә мәсул шәхсләр арасында бүтүн сәвијјәләрдә, бүтүн саһәләрдә сөз бирлијинин вә мүгәддәс бирлијин горунмасына исрар етмәкдир. Бу бирлик Ислам Ингилабынын уҹа амалларынын һәјата кечирилмәси, әзиз Иранын иззәт вә мүстәгиллијинин тәмин олунмасы, хүсусилә дә ҹинајәткар вә һијләҝәр дүшмән Америкаја гаршы дајанмаг үчүн зәруридир.
О һәзрәт әлавә едиб: Даһа әввәл дәфәләрлә вә тәкидлә хатырладылдығы кими, бирлијин горунмасы, парчаланма вә гаршыдурмадан чәкинмәк, сијаси ихтилафларын вә иҹтимаи фәргләрин габардылмамасы һамынын үзәринә дүшән вәзифәдир. Шүбһәсиз ки, өлкәнин вәһдәти вә бүтөвлүјүнүн горунмасында мәсул шәхсләрин, еләҹә дә Ингилаба, Имама вә Шәһид Рәһбәрә үрәкдән бағлы олан фәдакар инсанларын ролу даһа мүһүм вә даһа һәссасдыр.
Мәсул шәхсләрә етимад Иранын мәнафеләринин горунмасына тәминат верир
Ајәтуллаһ Хаменеи мүраҹиәтинин диҝәр һиссәсиндә Иран халгына хитаб едәрәк бујуруб: Әзиз халг! Һәр үч һакимијјәт голунда чалышан, халгын рифаһы вә сәадәти наминә ҝөстәрдикләри сәјләр ашкар ҝөрүнән мәсул шәхсләрә етимады давам етдирмәклә, Иран Ислам Республикасынын мәнафеләринин горунмасынын тәмин олунмасы үчүн бундан сонра да ајыг-сајыг вә фәал шәкилдә мејданда олаҹаг.
Ингилаб Рәһбәри әлавә едиб: Ола биләр ки, бәзи инсанлар там сәмимијјәт вә хејирхаһлыг нијјәти илә бәзи мәсул шәхсләрин фәалијјәтинә даир тәнгиди фикирләр ирәли сүрсүнләр. Мәним фикримҹә, онларын бу һәссаслығы вә нараһатлығы систем үчүн, еләҹә дә өзләри үчүн гијмәтли бир сәрмајәдир вә өзлүјүндә мүсбәт һал һесаб олунур. Лакин бу әзиз инсанлар, хүсусилә дә онларын арасында бәсирәт өнҹүлләри оланлар диггәтли олмалыдырлар ки, бу јанашма, биринҹиси, һеч бир ҝүнаһсыз инсана һагсызлыг едилмәсинә сәбәб олмасын. Чүнки бу, илаһи бәрәкәт вә инајәтләрдән мәһрум олмаға ҝәтириб чыхарар. Икинҹиси исә, ҹәмијјәтин бирлијинә вә һәмрәјлијинә хәләл ҝәтирмәсин. Бу принсипләр горундуғу тәгдирдә тәнгидләр ишләрин инкишафына вә чичәкләнмәсинә сәбәб олаҹаг.
Ингилабын Али Рәһбәри әлавә едиб: Дүшмән биздән һеч бир зәифлик әламәти, о ҹүмләдән белә бир зәифлик һисс етмәмәлидир. Нә вахт ки, биз бу диггәт вә һәссаслыглары там шәкилдә горујуб сахлајаҹағыг, о заман дүшмән мәҹбур олуб ҝери чәкиләҹәк вә мәғлубијјәтә доғру үз тутаҹаг.
Иранын Шәһид Рәһбәринин вида мәрасими тарихи бир гәһрәманлыг вә мисилсиз бир дирчәлиш иди
Ајәтуллаһ Хаменеи әлавә едиб: Еј бөјүк шан-шөһрәт саһиби вә мөҹүзәләр јарадан Иран халгы! Сизә салам, еһтирам вә тәшәккүр едирәм. Иранын Шәһид Рәһбәринин мисилсиз вида мәрасиминин бәнзәри ҝөрүнмәмиш дирчәлишиндә нүмајиш етдирдијиниз бәнзәрсиз вә тарихи гәһрәманлыгла, гәдирбиләнликдә, сәдагәтдә, бәсирәтдә вә Ислам үммәтинин рәһбәринә, Ингилабын Шәһид Рәһбәринә олан мисилсиз мәһәббәтинизи ифадә етмәклә Ислам–Иран кимлијинин мөһкәм ирадәсинин вә илаһи ојаныш руһунун јени тәзаһүрүнү ортаја гојдунуз.
О һәзрәт бујуруб: Теһран, Гум, Мәшһәд вә диҝәр шәһәр вә кәндләрдә он милјонларла инсанын, онларла километр узунлуғунда издиһамын алышыб-јанан гәлбләри, ҝөз јашлары ичиндә олан бахышлары вә сарсылмаз ирадәси Иран халгынын достларыны вә дүнјанын азад инсанларыны һејран етди, Иран халгынын тәкәббүрлү дүшмәнләрини исә һејрәтә, чашгынлыға, гәзәбә вә ваһимәјә салды.
Ингилаб Рәһбәринин Иран халгынын јаратдығы тарихи гәһрәманлыға, Иранын Шәһид Рәһбәринин вида мәрасиминдә дини мәрҹәләрин вә зијалыларын ҝөстәрдикләри сәјләрә ҝөрә тәшәккүрү
Ингилабын Али Рәһбәри әлавә едиб: Үммәтин шәһид атасынын матәм саһиби олан, бүтүн чәтинликләрә, бәзи мәһдудијјәтләрә вә чәтин шәраитә бахмајараг, Иранын Шәһид Рәһбәринин мөһтәшәм вида мәрасиминдә тарихи бир гәһрәманлыг јарадан әзиз халгымызын һәр бир нүмајәндәсинә сәмими гәлбдән тәшәккүр едирәм.
Ајәтуллаһ Хаменеи сөзләринә давам едәрәк бујуруб: Һәмчинин мөһтәрәм тәглид мәрҹәләринә, алимләрә, мүтәфәккирләрә вә зијалылара, мәдәни, иҹтимаи вә сијаси фәаллара, дөвләт вә Силаһлы Гүввәләрә аид гурумларын ҝөрдүјү ишләрә вә ҝөстәрдикләри сәјләрә, еләҹә дә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин вә ифтихар доғуран Ислам һәрәкатларынын рәһбәр вә нүмајәндәләринин иштиракына ҝөрә тәшәккүрүмү билдирирәм.
О һәзрәт сонда бујуруб: Үмидварам ки, бу тарихи гәһрәманлыгда һәр һансы формада иштирак едән, дәстәк верән вә һәмрәјлик нүмајиш етдирән һәр кәс Мөвламыз Һәзрәт Саһибәз-Заманын (Аллаһ-Тәала зүһуруну тезләшдирсин) хүсуси инајәт вә дуаларына наил олсун.
Ингилаб Рәһбәри әлавә едиб: Ола биләр ки, бәзи инсанлар там сәмимијјәт вә хејирхаһлыг нијјәти илә бәзи мәсул шәхсләрин фәалијјәтинә даир тәнгиди фикирләр ирәли сүрсүнләр. Мәним фикримҹә, онларын бу һәссаслығы вә нараһатлығы систем үчүн, еләҹә дә өзләри үчүн гијмәтли бир сәрмајәдир вә өзлүјүндә мүсбәт һал һесаб олунур. Лакин бу әзиз инсанлар, хүсусилә дә онларын арасында бәсирәт өнҹүлләри оланлар диггәтли олмалыдырлар ки, бу јанашма, биринҹиси, һеч бир ҝүнаһсыз инсана һагсызлыг едилмәсинә сәбәб олмасын. Чүнки бу, илаһи бәрәкәт вә инајәтләрдән мәһрум олмаға ҝәтириб чыхарар. Икинҹиси исә, ҹәмијјәтин бирлијинә вә һәмрәјлијинә хәләл ҝәтирмәсин. Бу принсипләр горундуғу тәгдирдә тәнгидләр ишләрин инкишафына вә чичәкләнмәсинә сәбәб олаҹаг.
Ингилабын Али Рәһбәри әлавә едиб: Дүшмән биздән һеч бир зәифлик әламәти, о ҹүмләдән белә бир зәифлик һисс етмәмәлидир. Нә вахт ки, биз бу диггәт вә һәссаслыглары там шәкилдә горујуб сахлајаҹағыг, о заман дүшмән мәҹбур олуб ҝери чәкиләҹәк вә мәғлубијјәтә доғру үз тутаҹаг.
Иранын Шәһид Рәһбәринин вида мәрасими тарихи бир гәһрәманлыг вә мисилсиз бир дирчәлиш иди
Ајәтуллаһ Хаменеи әлавә едиб: Еј бөјүк шан-шөһрәт саһиби вә мөҹүзәләр јарадан Иран халгы! Сизә салам, еһтирам вә тәшәккүр едирәм. Иранын Шәһид Рәһбәринин мисилсиз вида мәрасиминин бәнзәри ҝөрүнмәмиш дирчәлишиндә нүмајиш етдирдијиниз бәнзәрсиз вә тарихи гәһрәманлыгла, гәдирбиләнликдә, сәдагәтдә, бәсирәтдә вә Ислам үммәтинин рәһбәринә, Ингилабын Шәһид Рәһбәринә олан мисилсиз мәһәббәтинизи ифадә етмәклә Ислам–Иран кимлијинин мөһкәм ирадәсинин вә илаһи ојаныш руһунун јени тәзаһүрүнү ортаја гојдунуз.
О һәзрәт бујуруб: Теһран, Гум, Мәшһәд вә диҝәр шәһәр вә кәндләрдә он милјонларла инсанын, онларла километр узунлуғунда издиһамын алышыб-јанан гәлбләри, ҝөз јашлары ичиндә олан бахышлары вә сарсылмаз ирадәси Иран халгынын достларыны вә дүнјанын азад инсанларыны һејран етди, Иран халгынын тәкәббүрлү дүшмәнләрини исә һејрәтә, чашгынлыға, гәзәбә вә ваһимәјә салды.
Ингилаб Рәһбәринин Иран халгынын јаратдығы тарихи гәһрәманлыға, Иранын Шәһид Рәһбәринин вида мәрасиминдә дини мәрҹәләрин вә зијалыларын ҝөстәрдикләри сәјләрә ҝөрә тәшәккүрү
Ингилабын Али Рәһбәри әлавә едиб: Үммәтин шәһид атасынын матәм саһиби олан, бүтүн чәтинликләрә, бәзи мәһдудијјәтләрә вә чәтин шәраитә бахмајараг, Иранын Шәһид Рәһбәринин мөһтәшәм вида мәрасиминдә тарихи бир гәһрәманлыг јарадан әзиз халгымызын һәр бир нүмајәндәсинә сәмими гәлбдән тәшәккүр едирәм.
Ајәтуллаһ Хаменеи сөзләринә давам едәрәк бујуруб: Һәмчинин мөһтәрәм тәглид мәрҹәләринә, алимләрә, мүтәфәккирләрә вә зијалылара, мәдәни, иҹтимаи вә сијаси фәаллара, дөвләт вә Силаһлы Гүввәләрә аид гурумларын ҝөрдүјү ишләрә вә ҝөстәрдикләри сәјләрә, еләҹә дә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин вә ифтихар доғуран Ислам һәрәкатларынын рәһбәр вә нүмајәндәләринин иштиракына ҝөрә тәшәккүрүмү билдирирәм.
О һәзрәт сонда бујуруб: Үмидварам ки, бу тарихи гәһрәманлыгда һәр һансы формада иштирак едән, дәстәк верән вә һәмрәјлик нүмајиш етдирән һәр кәс Мөвламыз Һәзрәт Саһибәз-Заманын (Аллаһ-Тәала зүһуруну тезләшдирсин) хүсуси инајәт вә дуаларына наил олсун.
Sizin rəyiniz