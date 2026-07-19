ИИР Ордусу Күвејтдәки ики мүһүм АБШ һәрби базасына һүҹум типли ПУА-лар илә һүҹум етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Шимшәк” әмәлијјатынын 16-ҹы мәрһәләсиндә Күвејтдә јерләшән Әли әс-Салим вә Әл-Үдејри һәрби базаларынын Иран Ислам Республикасы Ордусуна чохсајлы мәхсус һүҹум ПУА-лары илә һәдәфә алындығы билдирилиб.
Әл-Үдејри дүшәрҝәси АБШ ордусунун реҝиондакы мүһүм һәрби базаларындан бири һесаб олунур.
Бу база Иран Ислам Республикасынын сәрһәдләриндән тәхминән 104 километр мәсафәдә јерләшир вә АБШ гүввәләринин бөлҝәдә тәминаты, дәстәкләнмәси вә јенидән груплашдырылмасы бахымындан әһәмијјәтли мәркәзләрдән бири кими тәгдим олунур.
Базанын фәалијјәтиндәки проблемләр АБШ ордусунун реҝиондакы лоҝистика вә дәстәк әмәлијјатларына тәсир ҝөстәрә биләҹәји гејд едилир.
Әли әс-Салим һава базасы исә АБШ ордусунун Гәрби Асијадакы әсас һава нәглијјаты вә лоҝистика мәркәзләриндән бири сајылыр.
Бу база реҝиона һәрби гүввәләрин дашынмасы вә АБШ-нин бөлҝәдәки һәрби фәалијјәтләринин тәмин едилмәсиндә мүһүм рол ојнајыр.
Sizin rəyiniz