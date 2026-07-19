Политико: Исраил лоббисинин Вашингтонун Тел-Әвивә дәстәјини бәрпа етмәк ҹәһдләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-нин “Политико” нәшри јазыб ки, Исраил режими вә бу режими дәстәкләјән АБШ-дәки лобби, Исраил режиминин Бирләшмиш Штатларда мөвгејинин нәзәрәчарпаҹаг дәрәҹәдә зәифләмәсиндән сонра онун нүфузуну јенидән бәрпа етмәк вә Вашингтонун Тел-Әвивә дәстәјини јенидән ҝүҹләндирмәк мәгсәдилә ҝенишмигјаслы кампанијаја башлајыб.
АБШ-нин “Политико” нәшри Ниһал Туси вә Даниела Чеслоунун һазырладығы һесабатда јазыб ки, Исраил режиминин рәсмиләри бу режими дәстәкләјән лоббиләрлә бирликдә АБШ Конгресинин үзвләри илә әлагәләрини артырыб, онлара сијаси вә тәблиғати дәстәји ҝүҹләндириб. Һәмчинин Исраилә дәстәјин азалмасы просесинин гаршысыны алмаг мәгсәдилә јүксәк сәвијјәли дипломатик сәфәрләр, о ҹүмләдән Исраил режиминин баш назири Бенјамин Нетанјаһунун Вашингтона планлашдырылан сәфәри ҝүндәмә ҝәтирилиб.
Һесабата әсасән, АБШ илә Исраил режими арасындакы мүнасибәтләр сон бир нечә ониллијин ән һәссас мәрһәләләриндән бирини јашајыр. Чүнки Тел-Әвивин сијасәтләринә гаршы тәнгидләр артыг јалныз мүтәрәгги гүввәләр вә ја Фәләстин тәрәфдарлары илә мәһдудлашмыр, һәм Республикачылар, һәм дә Демократлар партијаларынын бәзи даирәләри даһа ачыг тәнгиди мөвгеләр нүмајиш етдирирләр.
Политико бу чәрчивәдә 100-дән чох Демократ нүмајәндәнин АБШ-нин Исраилә һәрби јардымларынын дајандырылмасы илә бағлы лајиһәни дәстәкләмәсинә диггәт чәкиб. Бахмајараг ки, бу лајиһә гәбул едилмәјиб, она верилән дәстәјин әввәлки дөврләрлә мүгајисәдә әһәмијјәтли олдуғу вурғуланыб. Нәшр, һәмчинин АБШ витсе-президенти Ҹеј Ди Венсин Исраили Иранла мүһарибә илә бағлы фикир ајрылыглары заманы сосиал шәбәкәләрдә апардығы кампанијалар васитәсилә АБШ-дәки сијаси мүһитә тәсир ҝөстәрмәјә чалышмагда иттиһам етмәсинә тохунуб.
Sizin rəyiniz