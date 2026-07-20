Пезешкиан: Өлкәнин вә халгын мәнафеләринин мүдафиәсиндә ҹанымыз баһасына дајанмышыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәсуд Пезешкиан бу ҝүн сәһәр Али Мәһкәмә Шурасынын иҹласында шәһид лидерин вә сон мәҹбури мүһарибәдә һәлак олмуш бүтүн јүксәк мәгамлы шәһидләрин хатирәсини јад едәрәк билдириб:
“Бу әзиз инсанларын итирилмәси ҹәмијјәт вә өлкә үчүн бөјүк бир итки олду вә шүбһәсиз ки, онларын јохлуғу һамымызын үзәринә ағыр мәсулијјәт гојуб. Биз бүтүн ҝүҹүмүзлә онларын Ислам Иранынын иззәти, мүстәгиллији вә инкишафы наминә мүәјјән етдикләри јолу, идеаллары вә мәгсәдләри давам етдирмәли, онларын һәјата кечирилмәси истигамәтиндә һеч бир сәһләнкарлыға јол вермәмәлијик.”
Пезешкиан халгын доланышыг проблемләринин һәллини вә һәссас тәбәгәләрин дәстәкләнмәсини дини вә идарәчилик бахымындан ән мүһүм вәзифәләрдән бири һесаб едиб.
Пезешкиан өлкәдәки мүрәккәб вәзијјәтә тохунараг, хариҹи тәһдидләрлә ејни вахтда мүбаризә апармағын вә дахили проблемләрин һәллинин гачылмаз зәрурәт олдуғуну билдириб:
“Бу халгын дүшмәнләри бүтүн имканлары илә мүхтәлиф јоллар васитәсилә бизим инкишаф вә ирәлиләјиш јолларымызы бағламаға, Иран Ислам Республикасынын иззәт, гүдрәт вә гүрурла өз јолуну давам етдирмәсинә мане олмаға чалышырлар. Онлар бу бөлҝәдә мүстәгил, гүдрәтли вә уғурлу бир өлкәнин формалашмасыны истәмирләр. Буна ҝөрә дә биз һәм дүшмәнләрин планлары илә мүбаризә апармалы, һәм дә ејни заманда дахили проблемләримизи һәлл етмәлијик. Бу мүрәккәбликләрин идарә олунмасы, шүбһәсиз ки, асан иш дејил.”
Пезешкиан данышыглар просесиндә милли һүгуг вә марагларын там горунмасынын ваҹиблијини вурғулајараг, өлкәнин принсипләриндән вә дәјәрләриндән ҝери чәкилмәнин истәнилән формасыны рәдд едиб вә билдириб:
“Реаллыг будур ки, һәмин 14 бәнддән ибарәт анлашманын һеч бир бәндиндә өз һүгугларымыздан, принсипләримиздән, милли марагларымыздан, ингилаб дәјәрләримиздән вә етигадларымыздан ҝери чәкилмәмишик. Өлкәнин марагларына зидд һеч бир ҝүзәшт верилмәјиб. Әксинә, разылашманын мүддәаларынын диггәтлә арашдырылмасы ҝөстәрир ки, әлдә олунан нәтиҹәләрин бөјүк һиссәси Иран Ислам Республикасынын хејринә олуб вә фактики олараг АБШ тәрәфи үчүн биртәрәфли үстүнлүк јарадан һеч бир бәнд тапмаг мүмкүн дејил.”
О, Иран Ислам Республикасынын милли марагларын мүдафиәсиндә мүгавимәтинин давам едәҹәјини вурғулајараг, бу јолун хәрҹләринә реалист јанашмағын ваҹиблијини гејд едиб вә билдириб:
“Биз өлкәнин вә халгын мәнафеләринин мүдафиәсиндә ҹанымыз баһасына дајанмышыг вә бу јолда һеч бир тәрәддүдүмүз јохдур. Лакин ејни заманда реалист олмалы вә бу мүгавимәтин тәбии нәтиҹәләрини дә гәбул етмәлијик.”
Sizin rəyiniz