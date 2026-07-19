Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу-СЕПАҺ: АБШ дөјүш тәјјарәләринин мөвгеји мәһв едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу 18 ијул, шәнбә ҝүнү 28 нөмрәли бәјанатында елан етди: “ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләринин гејрәтли дәнизчиләри бөјүк милләтин күчәләрдәки мөһтәшәм варлығынын давамы олараг, дөјүш мејданыны ҹинајәткар дүшмәнин аҹизлијини нүмајиш етдирмәк үчүн бир сәһнәјә чевирдиләр.
Дүнән ҝеҹә ушаг гатили АБШ ордусунун тәҹавүзләринә ҹаваб олараг, "Нәср 2" әмәлијјатынын 19-ҹу далғасында Һөрмүз боғазына ҝүҹлү нәзарәт етмәклә јанашы, Күвејтин Бәндәр әл-Әһмәди шәһәриндәки АБШ донанмасынын јанаҹаг дәстәк көрпүсүнү вә Бәһрејнин Шејх Иса базасындакы дүшмән дөјүш тәјјарәләринин топлашма јерини дрон вә ракет зәрбәләри илә һәдәфә алдылар вә Бәһрејндә Бателҹо адлы дүшмән кәшфијјат мәлумат мәркәзини мәһв етдиләр.”
СЕПАҺ һәмчинин вурғулады: "Дәниз Гүввәләри дөјүшчүләри һәмчинин Күвејтдәки АБШ сигнал вә рабитә мәркәзини мәһв етдиләр. Гәләбә јалныз Гүдрәтли вә Мүдрик Аллаһдандыр."
Sizin rəyiniz