Атеистләрин ҝөјнәдији јер Елм вә Ислам: Иранын Биолоҝија вә Кимја Олимпиадасы командалары 8 дүнја медалы газаныблар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Милли Биолоҝија Олимпиадасы командасы, 12-19 ијул 2026 тарихләриндә Литванын Вилнүс шәһәриндә кечирилән 37-ҹи Бејнәлхалг Биолоҝија Олимпиадасында (ЫБО 2026) 3 гызыл медал вә 1 ҝүмүш медал газанды.
Иран Милли Кимја Олимпиадасы командасы һәмчинин 10-19 ијул 2026-ҹы ил тарихләриндә, Өзбәкистанын Дашкәнд шәһәриндә кечирилән 58-ҹи Бејнәлхалг Кимја Олимпиадасында (ЫҸһО 2026) парлаг чыхыш етди. Команда дүнјанын 90 өлкәсиндән 350-дән чох тәләбәнин иштирак етдији олимпиадада 3 ҝүмүш вә бир бүрүнҹ медал газанды.
Дүнјанын онларла өлкәсиндән јүзләрлә истедадлы тәләбә илә јарышда газанылан бу уғурлар Иран алимләринин елми габилијјәтинин, истедадынын вә сәјләринин тәзаһүрү вә өлкәнин елми иҹтимаијјәтинин дәстәјинин бәһрәсидир.
Sizin rəyiniz