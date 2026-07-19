Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин Ираг халгына үнванладығы тәшәккүр месажынын там мәтни беләдир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Мәзлум Ираг торпағынын мөһтәрәм тәглид мәрҹәләринә, әзиз алимләринә, елми һөвзәләрин вә университетләрин мүәллимләринә вә фәзиләт саһибләринә, дәјәрли мүтәфәккирләрә вә зијалылара, әмир вә гәбилә башчыларына, тајфа ағсаггалларына вә мүхтәлиф иҹмаларын рәһбәрләринә, бөјүк, меһрибан вә дәјәрли халгына, гејрәтли вә шәрәфли ҝәнҹләринә салам, еһтирам, тәзим вә сонсуз тәшәккүрләримизи чатдырырыг.
Әһли-Бејтин (Аллаһын саламы вә салаваты онлара олсун) мүгәддәс зијарәтҝаһларда гоншулуғу вә хидмәтчиси олмаг кими бөјүк немәтдән бәһрәләнән мөмин Ираг халгы; парлаг мәдәни кечмиши, гәдим вә нурани Нәҹәф Әшрәф елми һөвзәси кими мәнәви вә һидајәтвериҹи дајаға саһиб олмасы, еләҹә дә мүгавимәт ҹәбһәсиндәки мүҹаһид фәалијјәти илә сечилән бу халг, уҹа мәгамлы шәһид Рәһбәри (Аллаһ онун мүгәддәс мәгамыны уҹалтсын) гаршыламагла Иран халгы кими бөјүк, мәналы вә дәрин һүзн, јанғы вә ешглә долу бир дастан јаратды.
Ираг, мөвламыз Әмирәл-мөминин Әлинин (Аллаһын саламы вә салаваты она олсун) мүбарәк ајағынын онун торпағына дәјдији ҝүндән бәрәкәтли бир дијар олду вә чох кечмәдән онун инсанлары бөјүк фәхрлә һәмин Һәзрәтин вә онун пак өвладларынын (Аллаһын саламы вә салаваты онларын һамысына олсун) мәһәббәт вә вилајәт бојунбағыны өз бојунларындан асдылар.
Бу торпагда һөкмранлыг етмиш залым вә гәддар һакимләрин дөврләри һеч вахт бу инсанларын гәлбиндән пак Әһли-Бејтә мәһәббәт вә вилајәт кими саф ҝөвһәри силә билмәди. Мәһз буна ҝөрә дә Бәәс һакимијјәтинин сүгутундан сонра бөјүк Әрбәин пијада јүрүшү һадисәси баш верди вә бу һадисә иманлы инсанларын гәлбинин дәринлијиндән гајнагландығы үчүн ҝүндән-ҝүнә даһа да ҝенишләнди. Мәһз елә буна ҝөрә дә бу инсанлар ҝөрдүкдә ки, Имам Әли вә Имам Һүсејнин (Аллаһын саламы вә салаваты онларын һәр икисинә олсун) мәзлум вә шәһид өвлады узун илләр мүгәддәс зијарәтҝаһлардан заһири узаглыгдан сонра бу дәфә Һүсејнә, онун анасына вә гардашына бәнзәр бир ҹәсәдлә нурлу мәгбәрәләри зијарәт етмәјә ҝәлир, онун ҝәлишини бүтүн варлыглары илә еһтирамла гаршыладылар.
Диҝәр тәрәфдән, мүгавимәт бајрагдары олан бу шәхсијјәтин милјонларла инсанын гатылдығы мисилсиз вида мәрасими Ираг вә Иран халглары арасында һәмрәјлијин, гардашлығын вә ејни амал әтрафында бирлијин там тәзаһүрүнү ҝөстәрди. Шүбһәсиз ки, һеҝемон гүввәләрин башчылары горху долу гәлбләрлә Ирагдакы бу бөјүк вә әзәмәтли топлантынын мөһтәшәм ҝөрүнтүләрини изләдиләр вә ҝөрдүләр ки, ики халг арасындакы мүнасибәтләри дағытмаг үчүн һәјата кечирдикләри бөјүк сәрмајәләр неҹә дә пуч вә тәсирсиз нәтиҹәләнди. Һәм Иранда, һәм дә Ирагда он милјонларла инсанын, Ислам мүҹаһиди шәһид Рәһбәрин (Аллаһ онун мүгәддәс мәгамыны уҹалтсын) вида вә дәфн мүнасибәтилә иштиракы һеҝемонларын әввәлҹәдән гурдуглары сахта һесабламалары дәјишдирмәк үчүн јени бир ојаныш вә тәсир мәрһәләсинин башланғыҹыны гојду. Бу ҝүн артыг "Бөјүк шејтан" – ҹинајәткар Америка баша дүшүб ки, онун реҝионда манеәсиз вә һеҝемонлуг едән варлығыны давам етдирмәси јалныз бош вә хам бир хәјалдан ибарәтдир.
Тезликлә јенидән Ирагын сәхавәтли халгынын, еләҹә дә онун меһрибан, гонагпәрвәр вә севҝи долу гәбилә вә тајфаларынын Әрбәин зијарәтинә ҹан атан зәвварларын, о ҹүмләдән Иранын әзиз Шәһидинин адындан зијарәт едән бөјүк издиһамын үзүнә ачыг гуҹаг ачмасы, бу әзәмәтли вә мөһтәшәм вида мәрасиминин хатирәси вә бәлкә дә илләрлә мүгәддәс зијарәтҝаһлара јетишмәк арзусуну гәлбиндә јашадан бу бөјүк инсанын хатирәси илә гарышаҹаг. Беләҹә, “Һүсејн севҝиси бизи бирләшдирир” һәгигәт долу шүары һамыја нүмајиш етдириләҹәк вә иншаллаһ, Аллаһын лүтфү вә кәрәми илә Ағамызын – Имам Меһдинин (Аллаһ онун зүһуруну тезләшдирсин) – Ираг халгынын тәһлүкәсизлији, бәрәкәти вә инкишафы үчүн етдији дуасынын ардынҹа ҝәләҹәк.
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
2 Сәфәр 1448
17 ијул 2026
Sizin rəyiniz