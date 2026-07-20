Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји, 18 ијул, шәнбә ҝүнү Х сосиал шәбәкәсиндәки месажында АБШ Мүһарибә назиринин Чабаһар Дәниз Мүшаһидә Гүлләсинин дағыдылмасы илә өјүнән твитинә истинад едәрәк јазыб: “Дәниз нәзарәти вә тәһлүкәсизлик инфраструктурларындан бири олан Чабаһар Дәниз Мүшаһидә Гүлләси, 16 ијул, ҹүмә ахшамы ҝүнү АБШ тәрәфиндән сон ҝүнләрдә үчүнҹү дәфә һүҹума мәруз галды вә АБШ Мүһарибә назири онун дағылмасынын ҝөрүнтүсүнү гүрурла дәрҹ етди. АБШ Мүһарибә назири баҹарсајды, јәгин ки, Минаб Мәктәбинә вә Ламирд Стадионуна ракет һүҹумуну вә ҝүнаһсыз ушагларын вә инсанларын өлдүрүлмәсини бүтүн гәддарлығы илә ејни шәкилдә ҝөстәрәрди.
Дүнән ҝеҹә онлар Ҹаскдакы Бунҹи кәнд көрпүсүндә електрик стансијаларына вә дузсузлашдырма насосларына һүҹум етдиләр.
Бир вахтлар өзүнү дүнја низамынын, либерализмин вә терроризмә гаршы мүбаризәнин бајрагдары кими тәгдим едән бир тәрәф үчүн, ҝөрүнүр, көрпүләрин вә мүлки инфраструктурун дағыдылмасынын ҝөрүнтүләрини ҝөстәрмәк, өјүнә биләҹәји ән сон наилијјәтдир.
Лакин һәр көрпү, һәр гүллә вә һәр мүлки инфраструктурун дағылмасы илә, јалныз бетон вә полад дағылмыр; Американын мәнәви вә сијаси леҝитимлији, бүтүн бејнәлхалг һүгуг системи вә Гәрб сивилизасијасынын тәмәлләри дағылыр.
Инди АБШ вә мүттәфигләриндән сорушулмалыдыр ки, Чабаһар, Минаб вә Ҹаскда етдикләри илә онларла гаршылашмаг бәһанәси илә мүһарибә вә ишғал апардыглары терроризм нүмунәләри арасында конкрет нә фәрг вар?
Sizin rəyiniz