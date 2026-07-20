Һааретз: Әлијевин мүшавири Нетанјаһу администрасијасына етдији бир зәнҝлә Кнессетдә Түркијә әлејһинә сәсвермәнин гаршысыны алыб / Исраил Азәрбајҹанын

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хәбәрә ҝөрә, Исраил Назирләр Кабинетинин өтән ај гәбул етдији вә 1915-ҹи ил һадисәләринин "сојгырымы" кими танынмасыны нәзәрдә тутан гәрар, Азәрбајҹанын етиразы сәбәбиндән Кнессетин сәсвермәсинә тәгдим едилмәјиб.
Мәлуматда билдирилир ки, Исраил рәсмиләри Азәрбајҹан тәрәфинә бу мәсәләнин Кнессетин ҝүндәлијиндән чыхарылдығыны чатдырыблар. Нәтиҹәдә тәшәббүс парламентин ҹари сессијасынын сон иҹласларында сәсвермәјә чыхарылмајыб.
Һааретз-ә данышан исраилли мәнбәнин сөзләринә ҝөрә, Баш назир Бенјамин Нетанјаһу бу сәсвермәни тәшәббүсүн мүәллифи олан хариҹи ишләр назири Ҝидеон Саарын хәбәри олмадан дајандырыб.
Мәнбә еһтимал едир ки, бу аддым Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијевин хариҹи сијасәт мәсәләләри үзрә көмәкчиси Һикмәт Һаҹыјевин Исраил Баш назиринин офиси илә телефон данышығындан сонра атылыб.
Ҝидеон Саар исә Һааретз-ә ачыгламасында Нетанјаһунун сәсвермәнин ләғвиндә рол ојнадығыны тәкзиб едиб, лакин тәшәббүсүн нијә Кнессетин ҝүндәлијинә чыхарылмадығы илә бағлы башга изаһат вермәјиб.
Исраилин хариҹи ишләр назири билдириб:
"Назирләр Кабинетинин гәрары јекдилликлә гәбул олунуб. Бу гәрар дәјишмәјәҹәк вә тарихи әһәмијјәт дашыјыр."
Һааретз һәмчинин јазыр ки, Азәрбајҹанын Һаггин.аз хәбәр порталы тәхминән 10 ҝүн әввәл јајдығы мәгаләдә Исраилин "Азәрбајҹанын истәјинә гулаг асдығыны" гејд едиб.
Нәшрин мәлуматына ҝөрә, мәлуматлы мәнбәләрә истинадән Азәрбајҹанын мөвгеји Исраил рәһбәрлијинә чатдырылыб вә нәтиҹәдә бу тәшәббүс дајандырылараг фактики олараг архивә ҝөндәрилиб.
Мәлумата әсасән, ҝәләҹәкдә дә һәмин тәшәббүсүн јенидән ҝүндәмә ҝәтирилмәсинин гаршысыны алмаг үчүн мүәјјән аддымлар атылыб.
Гејд едәк ки, бу һадисә Исраил Назирләр Кабинетинин ијунун сонларында Түркијә илә мүнасибәтләрдә јашанан ҝәрҝинлик фонунда 1915-ҹи ил һадисәләринин "сојгырымы" кими танынмасыны нәзәрдә тутан тәклифи тәсдигләмәсиндән сонра баш вериб. Сөһбәт Биринҹи Дүнја мүһарибәси илләриндә (1915–1917) Османлы империјасынын нәзарәтиндә олан әразиләрдә ермәниләрин күтләви гырғынлары илә бағлы тарихи һадисәләрдән ҝедир. Бу һадисәләрин "сојгырымы" кими гијмәтләндирилмәси бејнәлхалг мүстәвидә һәлә дә мүбаһисәли мөвзу олараг галыр.
Түркијә Президент Администрасијасынын Коммуникасија Идарәсинин рәһбәри Бурһанәддин Дуран исә Х сосиал шәбәкәсиндә пајлашдығы бәјанатда Исраилин гәрарыны "икиүзлүлүк" адландырараг билдириб:
"Он минләрлә ҝүнаһсыз мүлки шәхси, о ҹүмләдән көрпәләри, гадынлары вә јашлылары өлдүрән бир дөвләт тарихи һадисәләрдән сијаси силаһ кими истифадә едир."
Sizin rəyiniz