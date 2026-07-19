АБШ-даки јәһудипәрәст лобби “AIPAC” Исраилә һәрби јардыма гаршы чыхан Демократлара гаршы ҹәза тәдбирләри ҝөрүр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Америка медиа органы The Hill-ин мәлуматына ҝөрә, Америка Исраил Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Комитәси (AIPAC) Нүмајәндәләр Палатасында АБШ-ынр Исраилә 3,3 милјард долларлыг һәрби јардымынын азалдылмасы планыны дәстәкләјән ондан чох Демократ нүмајәндә үчүн вәсаит топламағы дајандырды.
Бу гәрар, 100-дән чох Демократ нүмајәндәнин 2027-ҹи ил бүдҹәсинин бир һиссәсинин Исраилә һәрби дәстәк үчүн истифадәсини мәһдудлашдыраҹаг дүзәлиши дәстәкләмәсиндән сонра верилди. План 314 нүмајәндәнин сәсвермәси илә уғурсуз олса да, Демократларын буна ҝениш дәстәји (104 леһинә сәс) Исраилә шәртсиз јардымын давам етдирилмәсинә гаршы артан мүхалифәтин әламәти кими гәбул едилир.
Һесабата ҝөрә, AIPAC, плана гаршы чыхан Демократлара ианәләрә иҹазә верәркән, дүзәлишин леһинә сәс верән нүмајәндәләрин, о ҹүмләдән Ненси Пелоси, Кетрин Кларк вә Ҹејк Очинкласын ианә порталына ҝиришини дајандырыб.
Sizin rəyiniz