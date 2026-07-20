Бакы, Фәләстини пајтахты Гүдс олмагла 1967-ҹи ил сәрһәдләринә гајытмасыны дәстәкләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәрбајҹан Республикасы Президентинин Администрасијасынын бу ҝүн (ҹүмә ахшамы) “Тренд” хәбәр аҝентлијиндә јајымланан бәјанатында билдирилиб ки, Илһам Әлијев өтән ҝүн (чәршәнбә ҝүнү) Бакыда Мәһәммәд Мустафа илә ҝөрүшәрәк фикир мүбадиләси апарыб.
Бәјанатда гејд олунуб: Әлијев ҝөрүш заманы Фәләстин Мухтаријјәтинин Баш назиринин Азәрбајҹан Республикасына сәфәринин ики тәрәф арасында достлуг вә гардашлыг мүнасибәтләринин даһа да мөһкәмләнмәсинә хидмәт едәҹәјинә әминлијини ифадә едиб.
О, һәмчинин өлкәсинин пајтахты Гүдс олан мүстәгил вә суверен Фәләстин дөвләтинин јарадылмасына дәстәјини бир даһа тәсдигләјиб.
Мәһәммәд Мустафа исә ҝөрүшдә Фәләстинин һазыркы чәтин вәзијјәтинә тохунараг, дост өлкәләрин дәстәји илә бу өлкәнин гаршылашдығы проблемләрин өһдәсиндән ҝәлә биләҹәјинә үмид етдијини билдириб.
О, һәмчинин Азәрбајҹан Республикасынын Фәләстинә ҝөстәрдији давамлы дәстәјә, о ҹүмләдән һуманитар јардымлар чәрчивәсиндә Бакынын Фәләстиндә орта мәктәб тикмәк гәрарына ҝөрә тәшәккүр едиб.
Ҝөрүш заманы Азәрбајҹан Республикасынын Рамаллаһда нүмајәндәлик офисинин ачылмасы, еләҹә дә Фәләстин сәфирлијинин Бакыда ҹари хәрҹләринин өдәнилмәси ики тәрәф арасындакы мүнасибәтләрин јүксәк сәвијјәсинин ҝөстәриҹиси кими гијмәтләндирилиб.
Тәрәфләр һәмчинин 2013-ҹү илдә Ислам малијјә тәһлүкәсизлик шәбәкәсинин јарадылмасы конфрансы вә мүгәддәс Гүдс шәһәринин инкишаф програмынын малијјәләшдирилмәси үзрә кечирилмиш топлантыдан сонра Азәрбајҹан Республикасынын Фәләстинә ҝөстәрдији 5 милјон долларлыг малијјә јардымына тохунублар.
Һәмчинин вурғуланыб ки, Бакы Фәләстинли гачгынлар үчүн БМТ-нин Јардым вә Ишләр үзрә Аҝентлији (UNRWA) васитәсилә Фәләстинә һуманитар јардымларыны давам етдирир.
Sizin rəyiniz