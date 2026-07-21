Видео | Јәмән халгы Сәудијјә режиминә гаршы тәтбиг олунан дәниз блокадасыны дәстәкләмәк үчүн митинг кечириб
21 iyul 2026 - 23:05
Xəbər kodu: 1843276
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән пајтахтында минләрлә инсан Әнсар Аллаһ һәрәкатынын Сәудијјә Әрәбистанына гаршы дәниз блокадасы тәтбиг етмәк гәрарына дәстәкләрини билдирмәк үчүн митинг кечирибләр. Митингдә иштиракчылар Әнсар Аллаһ һәрәкатынын Сәудијјә Әрәбистанына тәзјиги артырмаг аддымыны дәстәкләјән шүарлар сәсләндирибләр. Јәмәнин Әнсар Аллаһ һәрәкаты базар ертәси ҝүнү Сәудијјә Әрәбистанынын дәниз блокадасынын рәсми вә дәрһал тәтбиг олундуғуну елан едиб.
Sizin rəyiniz