  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

Чак Шумер: Трамп, шүбһәсиз ки, Америка тарихинин ән коррупсионер президентидир

21 iyul 2026 - 23:13
Xəbər kodu: 1843278
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Чак Шумер: Трамп, шүбһәсиз ки, Америка тарихинин ән коррупсионер президентидир

Чак Шумер: Трамп, шүбһәсиз ки, Америка тарихинин ән коррупсионер президентидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сенат Демократлары һесабатларында Доналд Трампын вә аиләсинин икинҹи мүддәтинин әввәлиндән бәри милјардларла долларлыг малијјә газанҹы әлдә етмәк үчүн вәзифәләриндән суи-истифадә етдијини ачыгладылар.

Сенат Демократларынын лидери Чак Шумер ачыгламасында "Трамп, шүбһәсиз ки, Америка тарихинин ән коррупсионер президентидир" дејә вурғулајараг әлавә етди: "О, өлкәнин ән јүксәк вәзифәсиндән Американын хејринә дејил, өз банк һесабыны долдурмаг үчүн истифадә едәрәк Америка халгына хәјанәт едиб".

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha