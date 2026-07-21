Чак Шумер: Трамп, шүбһәсиз ки, Америка тарихинин ән коррупсионер президентидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сенат Демократлары һесабатларында Доналд Трампын вә аиләсинин икинҹи мүддәтинин әввәлиндән бәри милјардларла долларлыг малијјә газанҹы әлдә етмәк үчүн вәзифәләриндән суи-истифадә етдијини ачыгладылар.
Сенат Демократларынын лидери Чак Шумер ачыгламасында "Трамп, шүбһәсиз ки, Америка тарихинин ән коррупсионер президентидир" дејә вурғулајараг әлавә етди: "О, өлкәнин ән јүксәк вәзифәсиндән Американын хејринә дејил, өз банк һесабыны долдурмаг үчүн истифадә едәрәк Америка халгына хәјанәт едиб".
Sizin rəyiniz