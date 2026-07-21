Гумда Һәзрәти Рүгәјјәнин (ә) ән бөјүк зијафәти - Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәти Әбу Абдуллаһ Әл-Һүсејнин (әлејһи сәлам) үч јашлы көрпәсинин шәһадәтинин илдөнүмүндә, Гумда Һәзрәти Рүгәјјәнин (әлејһа сәлам) адына ән бөјүк зијафәти кечирилди. Гејд едәк ки, Һз Рүгәјјә (әлејһа сәлам) ханыма кечирилән әза мәрасими Иранын дахилиндә олдуғу кими өлкәдән хариҹдә мүхтәлиф өлкәләрдә дә, 3-7 јаш арасы гызларын иштиракы илә гејд едилир.
21 iyul 2026 - 22:56
Xəbər kodu: 1843274
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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