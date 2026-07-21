СЕПАҺ Иорданијанын әл-Рукбан бөлҝәсиндә бир сыра АБШ террорчу ордусу гүввәләрини ҹәһәннәмә васил етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу чәршәнбә ахшамы, 40 нөмрәли ачыгламасында елан етди: Ислами Иранынын бәсирәтли вә һәмишә мејданда олан халгы, Ислам дөјүшчүләринин дүшмән Америкаја гаршы ҹәза әмәлијјаты уғурла давам едир вә "Нәср 2" әмәлијјатынын 24-ҹү далғасынын давамында ИИКК-нын аерокосмик дөјүшчүләри АБШ террорчу вә ушаг гатили орду гүввәләринин Иорданијанын әл-Рукбан бөлҝәсиндә јерләшдији комплексә һүҹум едәрәк онлардан бир нечәсини өлдүрдү.
Бәјанатын давамында билдирилиб: Өзү дә мүһарибә ҹинајәткары олан АБШ Һәрби Назири бу өлүләри гәһрәман кими тәгдим едиб вә онларын сајы реал рәгәмдән даһа аздыр.
ИИКК бәјанатында вурғулады: "Дүшмәнләр билмәлидирләр ки, һеч бир милләтин лүғәтиндә ҝүнаһсыз ушаглары өлдүрмәк үчүн габагҹыл силаһлардан истифадә едән горхаг әсҝәрләр гәһрәман адландырылмыр."
Бәјанатын давамында билдирлир: "Дүнјанын азадлыгсевәр халгы тезликлә бу мүһарибә ҹинајәткарларыны әдаләт мүһакимәсинә верәҹәк."
Sizin rəyiniz