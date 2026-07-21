ИИКК Бәһрејндә Амазон мәлумат инфраструктурунун вә Иорданијада АБШ радар системинин вә Ф15 гырыҹысыны мәһв етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чәршәнбә ахшамы, 21 ијул тарихиндә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу 38 вә 39 нөмрәли ачыгламаларда "Нәср 2" әмәлијјатынын 24-ҹү далғасынын давам етдирилмәсинин јени тәфәррүатларыны дәрҹ етди.
Дүнән Дархоин шәһәриндә тикилмәкдә олан мүлки објектләрә гаршы АБШ ордусунун тәҹавүзү кими тәсвир едилән һадисәјә ҹаваб олараг, ИИКК-нын Аерокосмик Гүввәләри Бәһрејндә Америка ширкәтинин Амазон мәркәзи мәлумат инфраструктуруну бир нечә ганадлы ракетлә һәдәфә алараг мәһв етди.
ИИКК ачыгламасында һәмчинин әразинин радарлар вә мүдафиә системләриндән тәмизләнмәси әмәлијјатынын давамында, даһа ҝениш ракет вә дрон һүҹумларына јол ачмаг мәгсәдилә Иорданијадакы АБШ базасындакы ракетдән мүдафиә радар системинин мәһв едилдијини вә базанын сығынаҹағынын ичәрисиндә бир Ф-15 гырыҹы тәјјарәсинин мәһв едилдијини ачыглады.
Ачыгламада АБШ ордусунун даһа чох итки вермәмәси үчүн әразини тәрк етмәли олдуғу вурғуланды. ИИКК һәмчинин бу әмәлијјатла бағлы әлавә һесабатын даһа сонра дәрҹ олунаҹағыны да ачыглады.
Sizin rəyiniz