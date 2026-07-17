ИИР Ордунсунун Сөзчүсү: АБШ-ын бөлҝәдәки мүдахиләләрини тәсирсиз едәҹәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бригада ҝенералы Мәһәммәд Әкрәми-Нија ҹүмә ахшамы Амул шәһәриндә шәһид Рәһбәрин аным мәрасиминдә чыхышы заманы Иран Ислам Республикасынын Һөрмүз боғазына нәзарәтлә бағлы гәти стратеҝијасыны вурғулајараг дејиб: Америкалылар белә ҝүман едирдиләр ки, өлкәмизин ҹәнуб саһилләриндә јерләшән бәзи базаларымыза һүҹум етмәклә бу стратежи боғаза нәзарәти әлә кечирә биләрләр. Һалбуки Иран Ислам Республикасы өз әразисинин һәр нөгтәсиндән Һөрмүз боғазына нәзарәти һәјата кечирмәк имканына маликдир вә бу мәсәлә һеч вахт саһилләрдән вә адалардан асылы олмајыб.
О, Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләринин сон ана гәдәр бу стратеҝијаја садиг галдығыны билдирәрәк әлавә едиб: Шүбһәсиз, мүгавимәти сонадәк давам етдирәҹәјик вә АБШ-нин бөлҝәдәки мүдахиләләрини тәсирсиз едәҹәјик.
Иран Ислам Республикасы Ордусунун сөзчүсү АБШ-нин бөлҝәдәки мөвҹудлуғунун нәтиҹәләринә дә тохунараг вурғулајыб: Өз әразиләриндә АБШ-јә һәрби база верән өлкәләр бу ҝүн тиҹарәт вә тәһлүкәсизлик саһәсиндә ағыр бәдәл өдәјирләр. Идхал олунан тәһлүкәсизлик дајаныглы тәһлүкәсизлик дејил. Һәгиги тәһлүкәсизлик јалныз реҝион өлкәләринин хариҹи гүввәләрин иштиракы олмадан сабитлији вә әмин-аманлығы өзләри тәмин етдикләри заман мүмкүн олур.
Sizin rəyiniz