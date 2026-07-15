Иран Вашингтон сәфиринин иддиаларына етираз етди; Ирәвани: Америка тәҹавүзкардыр, гурбан дејил!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирәвани чәршәнбә ахшамы јерли вахтла БМТ Баш катибинә вә Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәдринә үнванладығы мәктубда әлавә едиб: 14 ијул 2026-ҹы ил, чәршәнбә ахшамы тарихиндә "Бејнәлхалг сүлһүн вә тәһлүкәсизлијин горунмасы" ҝүндәлији (10194-ҹү сессија) чәрчивәсиндә кечирилән Тәһлүкәсизлик Шурасынын Јахын Шәргдәки вәзијјәтлә бағлы иҹласында АБШ нүмајәндәси бир даһа мүзакирә олунан ҝүндәмдән јајынараг Тәһлүкәсизлик Шурасынын күрсүсүндән суи-истифадә едәрәк јалан мәлуматлар јајыб вә Иран Ислам Республикасына гаршы бир сыра әсассыз вә сијаси мотивли иддиалар ирәли сүрүб.
О әлавә етди: Ејни әсассыз иддиалар АБШ нүмајәндәси тәрәфиндән 13 ијул 2026-ҹы илдә (10193 сајлы иҹлас) Тәһлүкәсизлик Шурасынын Јахын Шәргдәки (Јәмән) вәзијјәтлә бағлы брифингиндә ирәли сүрүлүб вә бу, Тәһлүкәсизлик Шурасы просесиндән гәсдән дезинформасија вә сијаси мәгсәдләр үчүн суи-истифадә нүмунәсини нүмајиш етдирир.
Ирәвани деди: Иранын мүвафиг Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәтнамәләрини позараг Јәмәнә силаһ өтүрмәси иддиасы јалан вә әсассыздыр. Бу иддиа һеч бир етибарлы, тәсдигләнә билән вә ја мүстәгил дәлил илә дәстәкләнмир вә диггәти АБШ-нин өзүнүн ганунсуз давранышындан вә бөлҝәдәки сабитлији позан һәрәкәтләриндән јајындырмаг үчүн башга бир ҹәһддир.
О, ајдынлыг ҝәтирди: Бу, Тәһлүкәсизлик Шурасыны чашдырмаг вә диггәти АБШ-нин Иран халгына гаршы төрәтдији дәһшәтли ҹинајәтләрдән јајындырмаг мәгсәди дашыјан ујдурма иттиһамдыр.
Иран нүмајәндәси әлавә етди: Јәмәндә вә даһа ҝениш бөлҝәдә сүлһү вә тәһлүкәсизлији позмагда әсас мәсулијјәт АБШ-нин үзәринә дүшүр. АБШ Јәмәнә гаршы тәҹавүзкар һәрәкәтләри илә 2022-ҹи илин апрел ајында имзаланмыш атәшкәс сазишинин иҹрасыны фактики олараг позуб вә БМТ-нин дәстәји илә һәјата кечирилән сијаси просеси дајандырыб.
Sizin rəyiniz