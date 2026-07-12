  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Иранын Ватикандакы сәфири Папаја дејиб: АБШ мүһарибәни гызышдырмагла дүнјаны гејри-сабит вәзијјәтә салыб

12 iyul 2026 - 11:54
Xəbər kodu: 1839072
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иранын Ватикандакы сәфири Папаја дејиб: АБШ мүһарибәни гызышдырмагла дүнјаны гејри-сабит вәзијјәтә салыб

Һөҹҹәтүл-Ислам Мәһәммәд Һүсејн Мухтари Папа ХЫВ Леоја үнванладығы мәктубда Американын Иран әлејһинә иддиаларыны рәдд едәрәк, Вашингтонун мүһарибәни гызышдырмагла, гануну позмагла вә милләтләри тәһдид етмәклә дүнјаны гејри-сабитлијә вә зоракылыға доғру апардығыны вурғулајыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА тәрәфиндән бәзи һиссәләри тәрҹүмә олунан бу мәктубда Др. Мәһәммәд Һүсејн Мухтари дүнја католикләринин лидери Папа ХЫВ Леонун нүвә силаһларынын тамамилә мәһв едилмәсинин, ҝүҹ тәтбиг етмәк әвәзинә ганунун алилијинин тәмин едилмәсинин вә өлкәләрин бејнәлхалг өһдәликләрә риајәт етмәсинин зәрурилији илә бағлы ајдын вә гәти мөвгеләрини јүксәк гијмәтләндириб.

Мәктубда о, нүвә технолоҝијасына малик өлкәләрин, хүсусән дә нүвә силаһына малик дөвләтләрин 1968-ҹи илдә Нүвә Силаһларынын Јајылмамасы Мүгавиләсини имзаламасына бахмајараг, нүвә тәрксилаһы саһәсиндәки өһдәликләрини јеринә јетирмәк үчүн һәлә дә тәсирли вә реал тәдбирләр ҝөрмәдијини билдириб.

Нүвә Силаһларынын Јајылмамасы һаггында Мүгавиләнин үзв дөвләтләри нүвә тәрксилаһына наил олмаға мәҹбур едән 6-ҹы маддәсинә тохунан Мухтари гејд етди ки, һәмин өлкәләр дә бу мүгавиләнин 4-ҹү маддәсинин 1-ҹи бәндинә әсасән өлкәләрин динҹ нүвә енержисинә наил олмаг фәалијјәтинә мүдахилә етмәмәк өһдәлији дашыјырлар.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha