Имам Хаменеинин шәһадәти Иран халгынын вә Ислам үммәтинин дирчәлишинин башланғыҹы олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Баш катиби Ислам Ингилабынын шәһид рәһбәринин шәһадәти вә дәфн мәрасими мүнасибәтилә јајдығы бәјанатда бу иткини Ислам, Иран халгы вә Ислам үммәти үчүн әвәзолунмаз бир мүсибәт кими гијмәтләндириб.
О, ики өлкәнин беш шәһәриндә он милјонларла инсанын тарихи вида мәрасимини "үммәтин јенидән дирчәлиши"нин вә мүсәлманларын, еләҹә дә азадлыгсевәрләрин тәкәббүрә вә сионист режимә гаршы мүбаризәни онун лајигли ҹанишининин рәһбәрлији алтында давам етдирмәк ирадәсинин ҝөстәриҹиси адландырыб.
Мәтнин там тәрҹүмәси:
Рәһмли вә Мәрһәмәтли Аллаһын ады илә
"Аллаһа вә Онун елчиләринә иман ҝәтирәнләр – мәһз онлар Рәббинин јанында сиддигләр вә шәһидләрдир. Онлар үчүн мүкафат вә нур вардыр. Кафир олуб ајәләримизи јалан сајанлар исә Ҹәһәннәм әһлидирләр."
(Һәдид сурәси, 19-ҹу ајә)
Аллаһын салеһ бәндәси, Аллаһ Рәсулунун, Әли, Фатимә вә Һүсејнин (һамысына Аллаһын салаваты олсун) өвлады, илаһи алим вә фәгиһ, Әһли-Бејт (ә) ардыҹылларынын мәрҹәји-тәглиди, ислаһатчы мүтәфәккир, Ислам үммәтинин рәһбәри, дүнја азадәләринин лидери, вилајәти-фәгиһ вә әдаләтли һаким, јорулмаз мүҹаһид, дүшмәни јахшы таныјан, мәзлумларын, бөлҝә халгларынын, мүгавимәт ҹәбһәсинин вә Фәләстин халгынын мүдафиәчиси, Һәзрәт Мәһдијә (әҹ) интизар бајрағынын дашыјыҹысы, шәһид имам Ајәтуллаһүл-үзма Сејид Әли Һүсејни Хаменеинин шәһадәти Ислам, Иран халгы, Ислам үммәти вә бүтүн дүнја үчүн ағыр вә әвәзолунмаз бир итки олду.
Иран вә Ираг халгларынын, еләҹә дә Ислам үммәтинин тарихи вида мәрасими – Теһранын Бөјүк Мусалласындан башлајараг, мүгәддәс Гум шәһәринә, Һәзрәт Мәсумәнин (с.ә) һәрәминә вә мүгәддәс Ҹәмкәран мәсҹидинә, даһа сонра онун улу бабаларынын – Һәзрәт Әлинин (ә), Имам Һүсејнин (ә) вә Һәзрәт Әббасын (ә) мүгәддәс мәзарларынын јерләшдији Нәҹәф вә Кәрбәла шәһәрләринә, орадан исә сонда Мәшһәди-Мүгәддәсә гәдәр давам етди. О, өмрүнү елми, сијаси вә мејдан мүбаризәсинә, Ислам дүнјасынын ојанышына, пејғәмбәранә тәлим-тәрбијәјә, Ислам ҹәмијјәтинин дүшүнҹәсинин дәринләшдирилмәсинә, јени Ислам сивилизасијасынын гурулмасына, мүасир ҹаһилијјәтин вә јени мүстәмләкәчилијин ифшасына, зүлм, истибдад вә тәкәббүрә гаршы мүбаризәјә, ән әсасы исә үммәтин рәһбәрлијинә һәср етдикдән сонра башыуҹа шәкилдә Рәббинә говушду. Беләликлә, онун ады бабасы Мөминләрин Әмири Һәзрәт Әлидән (ә) сонра тарихдә шәһид олмуш јеҝанә алим, мәрҹә, һаким вә рәһбәр кими әбәди галаҹаг.
Дүнја мүсәлманларынын бөјүк рәһбәринин шәһадәти Иран халгынын вә Ислам үммәтинин дирчәлишинин башланғыҹы олду. Дөрд ајдан артыг давам едән мәрасимләрдә вә шәһид рәһбәрлә вида, онун пак ҹәназәсинин ики өлкәнин беш шәһәриндә кечирилән мөһтәшәм дәфн мәрасиминдә он милјонларла азад инсанын иштиракы – әҝәр шәраит имкан версәјди, шүбһәсиз ки, бүтүн Ислам үммәти дә бу тарихи һадисәдә иштирак етмәк истәјәрди – үммәтин јенидән дирчәлишинин, мүсәлманларын вә азад инсанларын тәкәббүрә, дүнја һеҝемону АБШ-а вә гејри-гануни сионист режимә гаршы мүбаризәни давам етдирмәк әзминин ҝөстәриҹисидир. Бу јол онун лајигли ҹанишини Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин (Аллаһ ону горусун) рәһбәрлији алтында гәләбәјә, јени Ислам сивилизасијасынын бәргәрар олмасына, Имам Заманын (әҹ) зүһурунун интизарына вә Исламы вә онун әһлини иззәтә чатдыраҹаг әдаләт дөвләтинин гурулмасына гәдәр давам едәҹәк.
Мән өз адымдан, Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Мәҹлиси адындан, бүтүн шиәләр, мүсәлманлар вә дүнја әдаләтсевәрләри адындан, һәмчинин үммәтин бүтүн хејирхаһ рәһбәрләри вә зијалылары илә һәмфикир олараг, Иран халгынын, Ислам үммәтинин, дөвләт вә рәсми нүмајәндәләрин, мүхтәлиф дин вә мәзһәб рәһбәрләринин, дүнја алим вә зијалыларынын, мүгавимәт мүбаризләринин вә шәһид рәһбәрин јолунун бүтүн ашигәләринин мисилсиз иштиракына вә бу тарихи һадисәдә иштирак етмәк үчүн чәкдикләри зәһмәтә ҝөрә дәрин тәшәккүрүмү билдирирәм.
Үмид едирәм ки, Ислам вәтәни Иранда, һәмчинин бөлҝә вә дүнјанын ағыр шәраити фонунда баш вермиш мүмкүн чатышмазлыглары ҝенишүрәклилик вә анлајышла гаршылајаҹаглар.
Уҹа Аллаһдан диләјирәм ки, һамымыза Илаһи әһдә садиг галмаг, һәмин шәһид рәһбәрин јолуну давам етдирмәк вә Аллаһын кәлмәсини уҹа тутмаг јолунда мүвәффәгијјәт нәсиб етсин.
Вәссәламу әлејкум вә рәһмәтуллаһи вә бәрәкатуһ.
Рза Рамазани
Үмумдүнја Әһли-Бејт (әлејһимус-сәлам) Ассамблејасынын Баш Катиби
Sizin rəyiniz