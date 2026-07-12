Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәнбә ҝүнү (11 ијул) јајымланан Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин мүраҹиәтинин мәтни беләдир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
السَّلامُ علیکَ یا ثاراللهِ وَ ابنَ ثاره وَ الوِترَ المَوتور. السَّلامُ علیکَ وَ علی جَدِّکَ وَ اَبیکَ وَ اُمِّکَ وَ اَخیکَ وَ المَعصومینَ مِن وُلدِک.
Салам олсун о Имама ки, онун һәјат бәхш едән гијамынын чағырышы Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) рисаләтинин әзәмәтли вә ҝур сәсләнән сәдасыны тарих үфүгләринин ән узаг нөгтәләринәдәк чатдырды вә һәмин чағырышын бәрәкәти илә Иран Ислам Ингилабы мејдана ҝәлди. Елә бир ингилаб ки, маһијјәт етибарилә Һүсејни иди, Имам Һүсејнин (ә) шүары, мәктәби вә мәрамы әсасында формалашды, јүксәлди вә камала чатды.
Иранын әзиз Шәһиди дә мәһз бу мәктәбин јетирмәси иди. О, Һүсејни иди; Һүсејни дүшүнүрдү, Һүсејни аддымлајырды, Һүсејни ҹиһад едир, Һүсејни мүгавимәт ҝөстәрирди, Һүсејни јашајырды вә нәһајәт, Имам Һүсејнин (ә) мәктәби уғрунда өз пак ганыны фәда едәрәк шәһадәт мәгамына јүксәлди.
Һүсејн јолунун давамчылары арасында еләләри вардыр ки, онларын ганы Имам Һүсејнин (ә) јолунда вә онун илаһи мәрамы уғрунда мәзлумҹасына торпаға төкүлдүкдә, Ислам үммәти ајаға галхыр. Һәмин ан Ашура илә, һәмин мәкан исә Кәрбәла илә говушур.
Бу ҝүн дә һәмин Һүсејни руһ халгымыза јенидән дирчәлиш бәхш етмиш, бөјүк Имам Хомејнинин вә шәһид Хаменеинин мәктәбини јени бир тәҹәлла илә нүмајиш етдирмишдир. Бу, Имам Һүсејнин (ә) мәзлумлуг фәрјадынын вә онун «Мәнә јардым едәҹәк бир кәс вармы?» нидасынын Иранда, даһа сонра Ирагда вә диҝәр өлкәләрдә јаратдығы һәјатвериҹи ҹошгунун тәзаһүрүдүр; елә бир чағырыш ки, батил ҹәбһәсини сарсыдыр вә залым гүввәләрин бүнөврәсини титрәдир.
Бу мүнасибәтлә Иранын вә Ирагын шәһәр вә кәндләриндә, хүсусилә Теһран, Гум, Нәҹәф, Кәрбәла вә Мәшһәддә кечирилән вида вә дәфн мәрасимләриндә он милјонларла инсанын һејрәтамиз, дүшмәни мәјус едән вә тарихә јазылан иштиракына ҝөрә бүтүн халгымыза сәмими тәшәккүрүмү билдирирәм.
Халгымыз Имам Һүсејнин (ә) ганынын интигамыны тәләб едән халгдыр. Бу бөјүк халг узун илләр боју өз өвладларыны Имам Һүсејнин (ә) јолунда, Имам Һүсејнин (ә) дүшмәнләринә вә Һүсејни мәрамын әлејһдарларына гаршы мүбаризәдә фәда етмишдир. Бу ҝүн дә о, һәм Имам Һүсејнин (ә), һәм дә дөврүмүзүн Һүсејниләринин ганынын интигамыны тәләб едир.
Инди исә шәһид Рәһбәримизә мүраҹиәт едирәм:
Еј мәзлумҹасына гәтлә јетирилмиш Рәһбәр! Еј иззәтли мәзлум! Еј Аллаһын салеһ бәндәси!
Бу ҝүн ҝөзләримиз јашлы, гәлбләримиз сыныг һалда сизин мүгәддәс ҹәназәнизлә видалашаркән, сизинлә әһд бағлајырыг ки, мәктәбинизи јашадаг, мүәјјән етдијиниз һагг вә дүз јолу мәтинлик вә дөнмәз ирадә илә давам етдирәк, бу јолда һеч бир чәтинликдән чәкинмәјәк вә сизин кими илаһи мүждәләрә вә Аллаһын вәдләринә үрәкдән бағланаг.
Сизин пак ганынызын вә бу ики мүһарибәдә шәһид олмуш бүтүн шәһидләрин ганынын гисасыны ҹинајәткар вә рүсвајчы гатилләрдән алаҹағымыза әһд бағлајырыг. Бу гисас халгымызын гәти ирадәси вә тәләбидир вә мүтләг һәјата кечирилмәлидир. Адлары башдан сона гәдәр мәлум олан бу ҹинајәткарлар раһат вә јатагларында өлмәк арзусуну өзләри илә мәзара апараҹаглар.
Онлар билмәлидирләр ки, бу иш нә мәним, нә дә диҝәр мәсул шәхсләрин варлығындан асылыдыр. Биз олсаг да, олмасаг да, бу вәд мүтләг ҝерчәкләшәҹәк. Јахын ҝәләҹәкдә дүнјанын мүхтәлиф ҝушәләриндә јашајан азад инсанларын һәр бири бу илаһи миссијанын бир һиссәсини јеринә јетирәҹәк.
Еј үммәтин шәһид атасы!
Өмүр боју һәсрәтиндә олдуғунуз шәһадәт шәрбәти сизә мүбарәк олсун. Пак ананыз Һәзрәт Фатимеји-Зәһранын (с.ә.), ҹәддиниз Һәзрәт Һүсејнин (ә) вә Һәзрәт Аббасын (ә) нишанәләрини дашыјан бәдәнинизин шәһадәт либасы илә зинәтләнмәси сизә мүбарәк олсун.
Сизинлә бирликдә дүшмәнин гәфил һүҹумуна мәруз галараг шәһадәтә говушан мәзлум силаһдашларынызын да хош һалларына! Бу ҝүн сиз елә бир Мөвланын гонағысыныз ки, сағлығыныз дөврүндә дәфәләрлә онун шәфгәтини вә лүтфүнү һисс етмишдиниз. Бүтүн инсанлар, хүсусилә дә бу дијарын сакинләри үчүн илаһи рәһмәтин гапысы олан һәмин Уҹа Аға инди сизин ев саһибиниздир. Онун тәһлүкәсиз һүзуру исә сизин әбәди јурдунуза чеврилмишдир.
Сәнә дә салам олсун, еј уҹа мәгам Имам (ә)! Еј бөјүк шәхсијјәт! Еј мәрһәмәтли Имам! Еј имам Рза (ә)! Аллаһын ән үстүн салаватлары Сизә олсун.
Бу ҝүн Сизин вә пак Әһли-бејтинин (ә) хидмәтчиләриндән биринин узун илләр јорулмадан ҝөстәрдији сәјин, фасиләсиз мүбаризә вә ҹиһадын ардындан парча-парча олмуш ҹәсәди, еләҹә дә һәр бири Кәрбәла шәһидләриндән бирини хатырладан аиләсинин шәһидләринин ҹәсәдләри бу мүгәддәс торпагда әбәди раһатлыға говушур. Бу һал о ҝүнәдәк давам едәҹәк ки, Уҹа Аллаһын әмри илә аләми нурландыран Ҝүнәш – Һәзрәт Имам Мәһди (Аллаһ онун зүһуруну тезләшдирсин) гејбәт булудларынын архасындан зүһур едәҹәк вә јер үзүнүн инсанларына илаһи рәһмәт нуруну сачаҹаг.
Үмид едирик ки, чох јахында јетишәҹәк һәмин ҝүндә сиддигләр, шәһидләр вә Аллаһын сечилмиш өвлијалары арасындан парлајан улдузлар о Һәзрәтин (әҹ) јанында олаҹаглар. Үмидварыг ки, бизим Иранын әзиз Шәһиди дә онларын сырасында јер алаҹаг, бир даһа ҹиһадын, сәдагәтин вә әһдинә вәфанын ән парлаг, ән саф вә ән әзәмәтли сәһнәләрини нүмајиш етдирәҹәк. Үмид едирик ки, бу ҝүн онунла бирликдә шәһадәтә говушмуш силаһдашлары да һәмин ҝүн јенә онунла чијин-чијинә олаҹаглар.
Еј мәрһәмәтли Мөвламыз!
Һәр шејини Сизин јолунузда фәда етмиш Рәһбәримизи вә онун шәһид силаһдашларыны Сизин мүгәддәс һүзурунуза, сонсуз мәрһәмәтинизә вә хүсуси инајәтинизә әманәт едирик. Неҹә ки, онлар дүнја һәјатында даим Сизин лүтф вә диггәтиниздән бәһрәләнирдиләр, бундан сонра да һәмин илаһи мәрһәмәтдән әввәлкиндән даһа артыг, даһа уҹа вә даһа камил шәкилдә фајдалансынлар.
Сонда бир даһа ағамыз Һәзрәт Имам Мәһдијә (Аллаһ онун зүһуруну тезләшдирсин) дәрин һүзнлә башсағлығы верир, о меһрибан Имамдан риҹа едирик ки, пак вә гәбул олунмуш дуаларыны Иранын әзиз Шәһидинә, онун шәһид силаһдашларына вә бүтүн шәһидләрә шамил етсин. Һәмчинин Уҹа Аллаһдан бүтүн шәһидләрин мәгамынын даһа да уҹалмасыны, онларын аиләләринә вә јахынларына сәбир вә илаһи мүкафат әта етмәсини, мәзлум Иран халгына исә гәти, јахын вә лабүд гәләбә вә зәфәр нәсиб етмәсини диләсин.
Иншаллаһ.
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
11 ијул 2026
Sizin rəyiniz