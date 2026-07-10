Ҝенерал-мајор Абдуллаһы: Шәһид рәһбәрин гатилләриндән гисас алаҹағыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хатәмүл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын команданы Ҝенерал-мајор Әли Абдуллаһи јазылы мүраҹиәт едибләр.
О, мүраҹиәтиндә билдириб: “Дүнја мүсәлманларынын вә азадлыгсевәрләринин рәһбәри, Һәзрәт Ајәтуллаһүл-үзма Имам Хаменеинин (р) шәһадәти мүнасибәтилә Һәзрәт Имам Замана (ҹанымыз вә руһумуз она фәда олсун), Ингилабын рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһүл-үзма Имам Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеијә (Аллаһ онун мүбарәк көлҝәсини уҹа етсин) вә Ислам үммәтинә башсағлығы вә тәсәллиләрими чатдырырам. Сон ҝүнләр дүнја тарихдә мисли ҝөрүнмәмиш вә јаддашлардан силинмәјәҹәк бир дастанын шаһиди олду.”
Мүраҹиәтин давамында гејд олунуб: “Үммәтин шәһид Имамынын дәфн вә вида мәрасими әзәмәт, бәсирәт, иман, ҹиһад вә мүгавимәтин рәмзи вә тәзаһүрү кими бәшәријјәтин јаддашына һәкк олунаҹаг.”
Хатәмүл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын команданы билдириб: “Мән бөјүк шәһид Рәһбәрин уҹа мәгамына еһтирамымы билдирәрәк, өзүмү мисилсиз, шәрәфли вә бөјүк Иран халгына, гардаш вә дост өлкә Ирагын гәһрәман халгына, рәһбәрләринә вә силаһлы гүввәләринә, Ислам мүҹаһидләринә, еләҹә дә дүнја мүсәлманларына вә азадлыгсевәрләринә дәрин тәшәккүр вә миннәтдарлығымы билдирмәји өзүмә борҹ билирәм. Онлар Ислам Ингилабынын вә мүгавимәт ҹәбһәсинин шәһидләринин Рәһбәринин вида вә јола салынма мәрасимләриндә мисилсиз вә мәналы иштиракы илә бөјүк бир дастан јаратдылар.”
Ҝенерал-мајор Абдуллаһи мүраҹиәтиндә әлавә едиб: “Ислам үммәтинин ҝөрүнмәмиш иштиракы јалныз бир вида мәрасими дејилди; бу, һагг ахтарышынын уҹа сәси вә дүнја залымларынын планларына чәкилән гәти бир хәтт иди. Бу бөјүк халг һәрәкаты һаггы вә батили ајдын шәкилдә бир-бириндән ајырды. Бу инсани јүксәлиш ојанмыш халгларын ирадәси илә шәһадәтин али јолу арасындакы дәрин бағлылығын тәҹәссүмү олду.”
Мүраҹиәтдә даһа сонра дејилир: “Дүнја вә глобал күфр вә һеҝемонлуғун рәһбәрләри, хүсусилә ҹинајәткар Америка вә хәбис сионист режим билмәлидир ки, халгын ҝөзләриндәки дәрин һүзнү вә бу кәдәрдән доған ҹошгуну зәифлик әламәти кими гијмәтләндирмәсинләр.”
Хатәмүл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын команданы вурғулајыб: “Бу мүгәддәс һүзн вә гәзәб шәһид Рәһбәрин, дүнја мүсәлманларынын вә азадлыгсевәрләринин лидеринин, еләҹә дә икинҹи вә үчүнҹү мәҹбури мүһарибәләрин мәзлум шәһидләринин гатилләриндән гисас алма јолунда давам едәҹәк вә онлары әмәлләринин ҹәзасына чатдыраҹаг.”
Ҝенерал-мајор Абдуллаһи мүраҹиәтинин сонунда вурғулајыб: “Силаһлы гүввәләрдә халгын иҝид вә шәрәфли өвладлары Уҹа Аллаһын јардымы вә мүсәлман, азадлыгсевәр халгларын дәстәји илә ингилаби аддымлар атараг дүшмәнин ҝөзләриндән јухуну гачыраҹаг вә бу террор ҹинајәтләринин төрәдиҹиләриндән ҝеҹ-тез гисас алаҹаглар.”
Sizin rəyiniz