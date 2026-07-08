  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Имамәт

Видео | Ислам Ингилабынын шәһид лидеринин мүгәддәс ҹәназәси Имам Әлнин (әлејһи сәлам) һәрәминин Гызыл Ејванына чатдырылды

8 iyul 2026 - 18:21
Xəbər kodu: 1837442
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео | Ислам Ингилабынын шәһид лидеринин мүгәддәс ҹәназәси Имам Әлнин (әлејһи сәлам) һәрәминин Гызыл Ејванына чатдырылды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнән ҝеҹә Ирагын Нәҹәф шәһәринә ҝәтиздирилән Ислам Ингилабынын шәһид лидеринин мүгәддәс ҹәназәси, Әмирәл-мөминин Һәзрәт Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) һәрәминин Гызыл Ејванынын гаршысына чатдырылды вә зијарәт мәрасими кәдәр вә мәнәвијјатла долу бир атмосфердә Әминуллаһын зијарәтнамәсинин охунмасы илә кечирилди.

Download 19 MB

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha