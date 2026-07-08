Видео | Ислам Ингилабынын шәһид лидеринин мүгәддәс ҹәназәси Имам Әлнин (әлејһи сәлам) һәрәминин Гызыл Ејванына чатдырылды
8 iyul 2026 - 18:21
Xəbər kodu: 1837442
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнән ҝеҹә Ирагын Нәҹәф шәһәринә ҝәтиздирилән Ислам Ингилабынын шәһид лидеринин мүгәддәс ҹәназәси, Әмирәл-мөминин Һәзрәт Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) һәрәминин Гызыл Ејванынын гаршысына чатдырылды вә зијарәт мәрасими кәдәр вә мәнәвијјатла долу бир атмосфердә Әминуллаһын зијарәтнамәсинин охунмасы илә кечирилди.
Sizin rəyiniz