Сионист режим Ливана бир нечә һүҹум һәјата кечирмәклә атәшкәси позду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливанын ҹәнубунда тәһлүкәсизлик ҝәрҝинлијинин давам етдији шәраитдә, саһә мәнбәләри сионист режимин ән-Нәбатијјә әл-Фөвга бөлҝәсинә һава һүҹуму һәјата кечирдијини билдирибләр.
Ејни заманда, сионист режимин 12-ҹи каналы режим ордусунун Әли әт-Таһир јүксәкликләри әразисиндә һүҹумлар һәјата кечирдијини ачыглајыб. Бу бөлҝә сон һәфтәләр әрзиндә дәфәләрлә һүҹумларын вә һәрби әмәлијјатларын һәдәфи олуб.
Диҝәр бир мәлуматда исә Ливан мәнбәләри билдирибләр ки, Исраилә мәхсус тәҹавүзкар пилотсуз учуш апаратлары Ливанын һава мәканыны позараг Сур шәһәри әтрафындакы шәһәр вә кәндләр үзәриндә учушлар һәјата кечирибләр. Бу учушлар мүхтәлиф јүксәкликләрдә иҹра олунуб вә Ливанын ҹәнуб бөлҝәләриндә јашајан сакинләр арасында нараһатлыға сәбәб олуб.
Sizin rəyiniz