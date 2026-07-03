Хатәмүл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһы: АБШ-нин Һөрмүз боғазына һәр һансы мүдахиләси гәти вә дәрһал ҹавабла гаршыланаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:Һәзрәт Хатәмүл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһы ҹүмә ахшамы јајдығы бәјанатда билдириб:
Бүтүн нефт танкерләри вә тиҹарәт ҝәмиләри Һөрмүз боғазындан тәһлүкәсиз кечиди тәмин етмәк үчүн Иранын мүәјјән етдији маршрут үзрә һәрәкәт етмәјә борҹлудурлар.
Мүәјјән едилмиш маршрута әмәл едилмәмәси, ондан кәнара чыхылмасы вә ја Иран Ислам Республикасынын Һөрмүз боғазында тәтбиг етдији навигасија протоколларына риајәт олунмамасы Силаһлы Гүввәләрин дәрһал вә гәти ҹавабына сәбәб олаҹаг вә ганун позан ҝәмиләрин тәһлүкәсизлијини риск алтына гојаҹаг.
АБШ тәрәфиндән Һөрмүз боғазында тәһлүкәсизлик мәсәләләринә һәр һансы мүдахилә ҹәһди вә ја сабитлији позан истәнилән аддым Иранын милли суверенлијинә гаршы тәһдид кими гијмәтләндириләҹәк вә буна оператив, гәтијјәтли ҹаваб вериләҹәк.
АБШ-јә мәхсус гырыҹы вә пилотсуз һәрби тәјјарәләрин Һөрмүз боғазы үзәриндә давамлы учушлары бу стратежи су јолунда тәһлүкәсизлији позур вә реҝионун тәһлүкәсизлијини риск алтына салыр.
Иран Һөрмүз боғазы үзәриндәки суверен һүгугларыны горумаг наминә АБШ ордусу вә онун дәстәкчиләри тәрәфиндән төрәдилә биләҹәк һәр ҹүр тәҹавүз вә һүҹуму гәтијјәтлә дәф етмәк үчүн һеч бир тәдбирдән чәкинмәјәҹәк.
Sizin rəyiniz