Иранын Ҹеневрәдәки сәфири АБШ вә сионист режими ҹинајәтләрини ишыгландыранлара тәшәккүр едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Ҹеневрәдәки Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатындакы сәфири вә даими нүмајәндәси Инсан Һүгуглары Шурасынын 62-ҹи сессијасында видео месажлар тәгдим едәрәк АБШ вә Сионистләрин Иран торпағына һүҹумларынын инсани өлчүләрини данышан шаһидләрә вә чыхыш едәнләрә миннәтдарлығыны билдирди.
Воллејбол мәшгчиси вә Ламирд һадисәсинин шаһиди Рәһимә Шәһабинин, шәһид шаҝирд Бенјамин Ҹангунун анасы Лејла Гавиделин вә Минабдакы "Шәҹәрә Тәјјибә" мәктәбинә һүҹумдан сағ чыхан Фатимә Зәһра Шејхабадинин гатылдығы виртуал ҝөрүшдә Әли Бәһрејни гурбанларын сәсини глобал сәвијјәдә әкс етдирмәк сәјләринә ҝөрә миннәтдарлығыны билдирди.
О, Иран халгына гаршы зүлмү данышмаг вә гурбанлар үчүн әдаләтин тәмин едилмәсинин бејнәлхалг форумларда давам етдирилмәли олан давамлы бир мәсулијјәт олдуғуну вурғулады.
Sizin rəyiniz