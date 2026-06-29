Ҹејһун Мәһәммәдәли: Квемо Картлинин! Шиә мүсәлманлары сизин сијаси ојунларынызын аләти дејилләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Бәзи мүхалифәтчиләрин вә онларын чеврәсинин Квемо Картлидә јашајан шиә мүсәлманлара гаршы һүҹумлары артыг чох ијрәнҹ һал алыб. Һаким партијаја һүҹум етмәк мәгсәдилә һәр шејә әл атмаг, бүтүн сәрһәдләри ашмаг, ејни заманда өзүнү гәрбјөнлү вә мүхалифәтчи адландырмаг утанҹвериҹи вә виҹдансызлыгдыр.
Әввәла, бу өлкәдә шиә мүсәлман иҹмасы әсрләрдир Пејғәмбәр Мәһәммәдин нәвәси Имам Һүсејнин (ә) шәһид олмасыны матәм вә мүхтәлиф дини мәрасимләрлә јад едир. Имам Һүсејн Ислам дүнјасында хејирлә шәр, һәгигәтлә батил арасындакы мүбаризәнин символудур. Бу иҹманын үзвләри өз дини бахышларына ујғун олараг мүәјјән бир Ајәтуллаһы мәнәви рәһбәр сечибләр.
Буна ҝөрә дә Исраил тәрәфиндән өлдүрүлмүш Ајәтуллаһа башсағлығы вә дәстәк әламәти олараг онун шәкилләринин бу мәрасимләр чәрчивәсиндә нүмајиш етдирилмәси онлар үчүн тәбии бир һадисәдир.
Бу шәкилләрә ҝөрә бүтөв бир ҹәмијјәти терроризми дәстәкләмәкдә иттиһам етмәк артыг абсурддур. Мән үмумијјәтлә бу шәкилләрин белә тәдбирләрдә нүмајиш етдирилмәсинин доғру вә ја јанлыш олмасындан данышмырам. Садәҹә бәзи мүхалиф партијалар вә сијасәтчиләр унудублар ки, мәһз бу инсанлар онлара сәс верирдиләр. Белә мүнасибәтдән сонра исә онларын реҝионларын дәстәјини јенидән газанаҹагларына үмид етмәләри һәгигәтән ҝүлүнҹдүр.
Инди даһа ајдын олур ки, мүхалифәт нијә бу ҝүн “Ҝүрҹү арзусу" гаршысында белә бир вәзијјәтә дүшүб.
Америкаја сизин истерик реаксијаларыныз лазым дејил. Әслиндә, бүтүн бунларла сиз јалныз өз сечиҹиләринизи итирир, реҝионлары өзүнүздән узаглашдырыр вә ҹәмијјәтә әсл симанызы ҝөстәрирсиниз. Ән әсасы исә бәзи медиа гурумларында башладылан кампанија васитәсилә бу инсанлара Иран аҝенти дамғасы вурур вә онлары ҹәмијјәтдән даһа да узаглашдырырсыныз. Онсуз да бу иҹманын өлкәдә кифајәт гәдәр проблемләри вар вә сиз өз һәрәкәтләринизлә онлар үчүн даһа да тәһлүкәли бир мүһит јарадырсыныз.
Бүтүн бунларла сиз “Ҝүрҹү арзусу"на зәрәр вермирсиниз, әксинә өз вәтәнинизә зијан вурур вә өз сечиҹиләринизи өзүнүздән узаглашдырырсыныз.
Исраилдән башга, бир чох Гәрб өлкәләриндә дә јухарыда гејд олунан матәм мәрасимләри кечирилир вә Ајәтуллаһын шәкилләри ачыг шәкилдә нүмајиш етдирилир. Лакин һәмин өлкәләрдә иштиракчылар нә һәбс олунур, нә дә тәкҹә буна ҝөрә терроризми дәстәкләјәнләр елан едилирләр.
Бу инсанлардан сијаси вә ја идеоложи мәгсәдләриниз үчүн истифадә етмәји дајандырын. Квемо Картлинин шиә мүсәлманлары сизин сијаси ојунларынызын аләти дејилләр. Онлар бу өлкәнин вәтәндашларыдыр, өз инанҹлары, әнәнәләри вә ләјагәтләри вар. Бу өлкәни ән тәһлүкәли адаја чевирмәјин вә бу инсанлары һансыса тәһлүкәли гүввә кими тәгдим етмәјин. Онлар буну сизә бағышламајаҹаглар", - дејә Ҹејһун Мәһәммәдәли сосиал шәбәкәдә јазыб.
Sizin rəyiniz