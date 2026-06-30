Бәгаји: Иран Исраил режиминин Ливандан ҝери чәкилмәси үчүн вахт ҹәдвәлинин мүәјјән едилмәсини тәләб едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы АБШ-нин Исраил режимини Ливанын бүтүн әразиләринә гаршы һәр ҹүр тәҹавүз вә һәрби әмәлијјатлары дајандырмаға мәҹбур етмәк үчүн бүтүн зәрури тәдбирләри ҝөрмәсинин ваҹиблијини вурғулајыр вә ишғал олунмуш Ливан әразиләриндән гејд-шәртсиз ҝери чәкилмә үчүн ән гыса заманда вахт ҹәдвәлинин мүәјјән едилмәсини тәләб едир.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји бу ҝүн, базар ҝүнү (28 ијин), журналистләрин Исраил режими илә Ливан арасында Вашингтонда АБШ васитәчилији илә имзаланмыш разылашма вә Ливанда мүһарибәнин дајандырылмасы илә бағлы Иран–АБШ анлашма меморандумунун биринҹи бәндинин иҹрасынын сон вәзијјәти барәдә суалларына ҹаваб олараг билдириб:
Иран Ислам Республикасы БМТ Низамнамәси вә бејнәлхалг һүгугун фундаментал принсипләринә ујғун олараг өз принсипиал сијасәти чәрчивәсиндә Ливанын милли суверенлијинин вә әрази бүтөвлүјүнүн горунмасыны, еләҹә дә Ливан халгынын бүтүн тәбәгәләринин иззәт вә тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәсини вурғулајыр вә буну Исраил режиминин Ливана гаршы ишғал вә мүһарибәсинин дајандырылмасы илә бағлы һәр бир разылашманын давамлылығы үчүн әсас шәрт һесаб едир.
О әлавә едиб: Иран һәм 8 апрел тарихли атәшкәс анлашмасында, һәм дә 17 ијун 2026-ҹы ил тарихли мүһарибәнин дајандырылмасы меморандумунда Исраил режиминин Ливанда һәрби әмәлијјатларынын вә мүһарибәнин сона чатмасыны Иран әлејһинә мүһарибәнин дајандырылмасы илә ејни сәвијјәдә әсас тәләб кими ирәли сүрүб вә бу өһдәликләрин иҹрасыны индијәдәк ардыҹыл шәкилдә изләјиб.
Бәгаји вурғулајыб: Мүһарибәнин дајандырылмасы үзрә меморандумун биринҹи бәндинин там иҹрасы, јәни Исраил режиминин Ливана гаршы һәрби әмәлијјатларынын дајандырылмасы вә бүтүн ишғал олунмуш әразиләрдән чыхмасы, бөлҝәдә сабитлијин тәмин олунмасы үчүн давамлы вә јекун разылашманын әлдә едилмәсинин зәрури шәртидир.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү АБШ-нин 17 ијун 2026-ҹы ил тарихли меморандумун биринҹи бәндинә ујғун олараг ачыг өһдәлијини хатырладараг гејд едиб:
“Иран Ислам Республикасы АБШ-нин Исраил режимини Ливана гаршы бүтүн тәҹавүз вә һәрби әмәлијјатлары дајандырмаға мәҹбур етмәк үчүн зәрури тәдбирләри ҝөрмәсини тәләб едир вә ишғал олунмуш Ливан әразиләриндән гејд-шәртсиз ҝери чәкилмә үчүн ән гыса заманда вахт ҹәдвәлинин мүәјјән едилмәсиндә исрар едир.
Sizin rəyiniz