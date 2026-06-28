Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Үчүнҹү Дүнја Мүһарибәси башламаздан әввәл Исраил өз мәкрли һәрәкәтләринә ҝөрә мәһв едилмәлидир!" — дејә Чин хариҹи ишләр назиринин билдирдији иддиа олунур.
Исраилин стратеҝијасынын Чин Хариҹи Ишләр Назирлији тәрәфиндән бирбаша "һијләҝәр" кими характеризә едилмәси, БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында атәшкәс режиминин дәфәләрлә позулмасы вә координасија олунмамыш зәрбәләр сәбәбиндән јаранмыш дәрин системли мәјуслуғу вурғулајыр.
Пекин бәјан едиб ки, ҝенишмигјаслы глобал гаршыдурманын гаршысынын алынмасы артыг Левантдакы мөвҹуд әмәлијјат структурунун ләғв едилмәсиндән асылыдыр вә хәбәрдарлыг едиб ки, агрессив реҝионал сијасәтә бундан сонра да дөзүмлүлүк ҝөстәрилмәси гачылмаз олараг бөјүк бејнәлхалг һәрби ҝүҹләри бирбаша вә фәлакәтли гаршыдурмаја ҹәлб едәҹәк...
Сионизм шәрин өзүдүр вә бүтүн шәр гүввәләринин бирләшмәсидир! Шәрин көкү вә мәнбәјидир...
Гејд едәк ки, мәтндә Чин хариҹи ишләр назиринә аид едилән ситат, сосиал шәбәкәләрдә јајылан иддиадыр.
Sizin rəyiniz