Шами Гәрибан ҝеҹәси Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) залым кафирләрин әлинә әсир дүшмүш аиләси үчүн әзадарлыг - Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Сејјид әш-Шүһәданын (әлејһи салам) вә онун садиг сәһабәләринин шәһадәтинин илдөнүмү илә ејни вахтда, Ашура ҝүнү шам вахты, Гум шәһәриндә, Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (әлејһа салам) мүгәддәс һәрәминә апаран јолларда Шами Гәрибан ҝеҹәси, Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) залым кафирләрин әлинә әсир дүшмүш аиләси үчүн әзадарлыг кечирилиб.
27 iyun 2026 - 14:32
Xəbər kodu: 1832147
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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