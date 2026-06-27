ИИР ХИН-инин АБШ-нин Ирана бу ҝүнкү һәрби һүҹуму илә бағлы бәјанаты

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији террорчу АБШ ордусунун 26 ијун 2026-ҹы ил ҹүмә ахшамы Иранын ҹәнуб саһилиндәки бир нечә нөгтәјә һава һүҹумларыны гәтијјәтлә писләјир. Иран саһил мүшаһидә објектләрини һәдәф алан бу вәһши һүҹумлар Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты Низамнамәсинин 2-ҹи маддәсинин 4-ҹү бәндинин вә 18 ијун 2026-ҹы илдә тәтбиг едилмиш Мүһарибәнин Сону Һаггында Анлашма Меморандумунун 1-ҹи маддәсинин ачыг шәкилдә позулмасыдыр.
Ејни заманда, ишғалчы вә апартеид сионист режими дә АБШ илә әлагәләндирилмиш шәкилдә Ливана һүҹум етди ки, бу да Мүһарибәнин Сону Һаггында Анлашма Меморандумунун 1-ҹи маддәсинин ачыг шәкилдә позулмасыдыр.
Хариҹи Ишләр Назирлији, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Низамнамәсинин 51-ҹи маддәсинә ујғун олараг Иранын өзүнү мүдафиә етмәк үчүн ајрылмаз һүгугуну вурғулајараг, Иран Ислам Республикасынын өлкәнин суверенлијини, тәһлүкәсизлијини вә милли марагларыны вар ҝүҹү илә мүдафиә едәҹәјини билдирир. Иран Ислам Республикасынын ҝүҹлү силаһлы гүввәләринин Америка тәҹавүзкар гүввәләри илә әлагәли һәдәфләрә гаршы мүдафиә зәрбәләри бу әсасда һәјата кечирилиб. Ајдындыр ки, бу вәзијјәтин нәтиҹәләринә ҝөрә мәсулијјәт АБШ-нин тәҹавүзкар вә мүгавиләни позан режиминин вә АБШ-нин Ирана гаршы тәҹавүзкар һәрәкәтләринин төрәдилмәсиндә һәр һансы бир шәкилдә иштирак едән тәрәфләрин үзәринә дүшүр.
Бу бахымдан, Фарс көрфәзинин ҹәнуб саһилиндә јерләшән бүтүн өлкәләрин меһрибан гоншулуг принсипинә садиг галмасынын вә тәҹавүзкарларын Иран Ислам Республикасына гаршы тәҹавүзкар һәрәкәтләр етмәк үчүн өз әразиләриндән вә објектләриндән истифадә етмәсини гадаған едән бејнәлхалг һүгугун фундаментал принсипинә риајәт етмәсинин зәрурилији вурғуланыр.
Бу бахымдан, Фарс көрфәзинин ҹәнуб саһилиндә јерләшән бүтүн өлкәләрин меһрибан гоншулуг принсипинә садиг галмасынын вә тәҹавүзкарларын өз әразиләриндән вә објектләриндән истифадә едәрәк Иран Ислам Республикасына гаршы тәҹавүзкар һәрәкәтләр етмәсини гадаған едән бејнәлхалг һүгугун фундаментал принсипинә риајәт етмәсинин зәрурилији вурғуланыр.
Хариҹи Ишләр Назирлији һәмчинин Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Баш катибини, Тәһлүкәсизлик Шурасыны вә диҝәр мәсул бејнәлхалг гурумлары Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Низамнамәсинин вә бејнәлхалг һүгугун фундаментал принсип вә гајдаларынын АБШ тәрәфиндән кобуд шәкилдә позулмасына лагејд галмамаға вә реҝионал вә бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлик саһәсиндә һүгуги вә мәнәви мәсулијјәтләрини јеринә јетирмәјә чағырыр.
Sizin rəyiniz