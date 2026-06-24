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Видео / Мәһәррәм ајынын доггузунҹу ҝеҹәси – Һәзрәт Аббас (ә) Кәрбәла Бајрагдары үчүн Шәрәф Медалы

24 iyun 2026 - 20:55
Xəbər kodu: 1831170
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео / Мәһәррәм ајынын доггузунҹу ҝеҹәси – Һәзрәт Аббас (ә) Кәрбәла Бајрагдары үчүн Шәрәф Медалы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) Һәзрәт Аббасы (әлејһи сәлам) дүшмән ордусу илә данышыглара чағырдыгда она "Ҹаным Сәнә фәда олсун" ифадәси илә мүраҹиәт етди. Бу гыса ҹүмлә Кәрбәла Бајрагдарынын Шәһидләр Ағасынын (әлејһи сәлам) јанында јүксәк мөвгејиндән вә хүсуси статусундан бәһс едир вә Ашура тарихиндә Һәзрәт Аббасын (әлејһи сәлам) синәсиндә шәрәф медалы кими әбәдиләшдирилиб.

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