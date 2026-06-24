Кәрбәлаи-Мүәлла, Сејјид әш-Шүһәда, Имам Һүсејнин (ә) һәрәминдә әзадарлыг мәрасими / Фоторепортаж

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәһәррәм матәм мәрасими мүгәддәс Кәрбәла шәһәриндә Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) үчүн тәшкил олунан мокәбләр-чадырларын бөјүк иштиракы илә кечирилир. Шәһидләрин рәһбәри вә сәркәрдәси үчүн јас тутанлар Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) мүгәддәс һәрәминдә, Бејнул- һәрәмејндә вә Һәзрәт Аббасын (әлејһи сәлам) һәрәминдә синәләринә дөјәрәк вә зәнҹир вурараг әзадарлыг етдиләр.
24 iyun 2026 - 21:40
Xəbər kodu: 1831182
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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