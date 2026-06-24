Бөјүк мигјаслы “бејин ахыны”: Ән савадлы вә пешәкар инсанлар Исраили нијә тәрк едир?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Кнессетин Тәдгигат вә Информасија Мәркәзинин дәрҹ етдији рәсми һесабат өлкәнин үзләшдији ҹидди демографик вә сосиал проблемләри үзә чыхарыб. Һесабата ҝөрә, 2022–2024-ҹү илләр әрзиндә Исраилин миграсија балансы тәхминән 140 мин нәфәр мәнфи ҝөстәриҹи илә нәтиҹәләниб. Тәкҹә 2024-ҹү илдә 69 500 Исраил вәтәндашы өлкәни тәрк едиб, һалбуки ҝери гајыданларын сајы ҹәми 18 800 нәфәр олуб.
Лакин нараһатлыг доғуран әсас мәгам өлкәдән ҝедәнләрин сајы дејил, онларын кејфијјәт ҝөстәриҹиләридир. Исраили әсасән ҝәнҹ, аиләли вә јүксәк тәһсилли мүтәхәссисләр тәрк едирләр. Емигрантларын орта јашы ҹәми 32,4-дүр. Өлкәни тәрк едәнләр арасында елмләр доктору дәрәҹәсинә малик шәхсләрин пајы Исраил үзрә орта ҝөстәриҹидән 4,6 дәфә јүксәкдир.
Ән чох үз тутулан өлкәләр сырасында АБШ илк јердәдир. Бундан әлавә, Канада, Бөјүк Британија вә Алманија да исраилли мүһаҹирләр үчүн әсас истигамәтләр һесаб олунур.
Бу просес дөвләтин әсас дајагларына ҹидди зәрбә вурур. Тәкҹә өтән ил 530 һәким Исраилдән көчүб вә онларын үчдә икиси тәһсилини мәһз Исраилдә алмыш мүтәхәссисләрдир. Һәкимләрлә јанашы, мүһәндисләр вә јүксәк технолоҝијалар саһәсиндә чалышан пешәкарлар да өлкәни тәрк едәнләр сырасындадыр.
Мүтәхәссисләр бунун сәбәбләри кими узунмүддәтли сијаси вә тәһлүкәсизлик гејри-сабитлијини, јүксәк јашајыш хәрҹләрини, еһтијатда олан һәрбчиләрин үзәринә дүшән артан јүкү вә верҝи ҝүзәштләринин дондурулмасыны ҝөстәрирләр. Нәтиҹәдә, һазырда тәләбәләрин тәхминән 33 фаизи ҝәләҹәкдә өлкәдән көчмәк барәдә дүшүнүр.
Бу, садәҹә статистик ҝөстәриҹиләр дејил. Баш верәнләр Исраил игтисадијјатынын, јүксәк технолоҝијалар секторунун вә сәһијјә системинин ҝәләҹәји үчүн ҹидди чағырыш вә потенсиал тәһлүкә һесаб олунур.
Мәнбә: Кнессетин Тәдгигат вә Информасија Мәркәзи вә Кир Ҝелман.
Sizin rəyiniz