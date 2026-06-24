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Видео / Мәһәррәмин Сәккизинҹи Ҝеҹәси – Һәзрәт Әли Әкбәр (ә), Шәһадәти илә Имамәтин мүгәддәслијини горујан бир ҝәнҹ

24 iyun 2026 - 20:42
Xəbər kodu: 1831167
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео / Мәһәррәмин Сәккизинҹи Ҝеҹәси – Һәзрәт Әли Әкбәр (ә), Шәһадәти илә Имамәтин мүгәддәслијини горујан бир ҝәнҹ

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Әли Әкбәр (әлејһи сәлам) Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) камил ҝүзҝүсү олараг, динин, Әһли-Бејтин (әлејһимус сәлам) вилајәт вә мүгәддәслијини мүдафиә етмәк мәгсәди илә фәрасәт вә ҹәсарәтлә мејданда дахил олду вә шәһадәти илә Имамәтин давамы үчүн јол ачды.

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