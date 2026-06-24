Ашура Ҝеҹәси / Һәзрәт Зејнәбин (сәламуллаһи әлејһа) гардашынын ҹәсәдини ҝөрмәсинә реаксијасы

24 iyun 2026 - 21:07
Xəbər kodu: 1831173
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәһидләр Ағасынын (әлејһи сәлам) шәһадәтиндән сонра Һәзрәт Зејнәб (сәламуллаһи әлејһа) һәрәм әһлиндән өнҹә гәтлҝаһа гачды вә гардашынын ҹәсәдинин ган ичиндә вә парча-парча олдуғуну ҝөрәндә шикајәт етмәдән Пејғәмбәрә (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мүраҹиәт етди: "Еј Аллаһын Рәсулу... бу сәнин Һүсејниндир, ган ичиндә вә әзалары парча-парча олуб." Сонра Илаһи гүдрәтә сон дәрәҹә тәслим олараг деди: "Еј Аллаһым, бу гурбаны Мәһәммәдин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) аиләсиндән гәбул ет."
Sizin rəyiniz