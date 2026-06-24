Видео / Мәһәррәм ајынын 5-и - Зүһејр бин Гаинин Имам Һүсејнин (ә) рәһбәрлији алтында јенидән доғулмасы
24 iyun 2026 - 19:34
Xəbər kodu: 1831142
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Зүһејр бин Гаин, һәјат јолдашынын Имам Һүсејнлә (ә) ҝөрүшмәјә тәшвиг едилән, Кәрбәла һадисәсиндә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) ән ҝөркәмли сәһабәләриндән биридир. Әввәлҹә о, Имамын карваны илә гаршылашмамаға чалышды, лакин Шәһидләр Ағасы (әлејһи сәлам) илә гыса сөһбәтдән сонра фикрини дәјишди, бүтүн дүнјәви бағлылыглары тәрк етди вә һәјат јолдашы илә бирликдә Имамын сәһабәләринә гошулду. Зүһејр Ашура ҝүнүндә имамыны ҹәсарәтлә мүдафиә етди вә сонда Вилајәт јолунда шәһид олду.
Sizin rəyiniz