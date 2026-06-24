Видео / Мәһәррәм ајынын 6-ҹы ҝеҹәси - Һәзрәт Гасим бин Әл-Һәсәнин (ә) Рәҹәз охумасы

24 iyun 2026 - 19:23
Xəbər kodu: 1831138
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Гасим ибн әл-Һәсән (әлејһимә сәлам) Ашура ҝүнү дөјүш мејданына ҝирмәк үчүн Имам Һүсејндән (әлејһи сәлам) бөјүк тәкидлә иҹазә алдыгдан сонра мәшһур рәҹәзи илә нәсл вә нәҹабәтини тәгдим едәрәк, дүшмән ордусунун мүһасирәсиндә Шәһидләр Ағасынын (әлејһи сәлам) мәзлумлуғуна вә тәнһалығына ишарә етди: "Бу Һүсејн ҝиров ҝөтүрүлмүш әсир кимидир" Кәрбәлада һәзрәт Гасимә (әлејһи сәлам) аид едилән ән мәшһур рәҹәзләрдән биридир.
Sizin rəyiniz