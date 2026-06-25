Гәтәр ХИН-ин сөзчүсү: Иран вә АБШ арасында әлдә олунан разылашманын иҹра деталларынын һазырланмасына башланылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: әл-Әрәбијјәјә данышан Мәҹид әл-Әнсари билдириб ки, техники груплар Иран вә АБШ арасында әлдә олунмуш разылашманын һәјата кечирилмәси илә бағлы деталлары һазырламаға башлајыблар.
О гејд едиб: Һөрмүз боғазынын тәһлүкәсизлији вә енержи тәҹһизатынын сабитлији үмуми мәсулијјәтдир.
Әл-Әнсари дәниз нәглијјатынын тәһлүкәсизлијинин горунмасынын ваҹиблијини вурғулајараг билдириб ки, Фарс Көрфәзи Әмәкдашлыг Шурасы үзвү олан өлкәләр арасында координасија ән јүксәк сәвијјәдә давам едир.
О әлавә едиб: Реҝионал диалог хош гоншулуг принсипләри әсасында гурулмалыдыр.
Әл-Әнсаринин бу ачыгламалары Иран вә АБШ-нин базар ҝүнүндән базар ертәси сәһәрәдәк Исвечрәдә, Гәтәр вә Пакистан васитәчиләринин иштиракы илә узун сүрән данышыглар кечирмәсиндән сонра сәсләндирилиб.
Мәлуматлара ҝөрә, һәмин данышыглар мүсбәт атмосфердә баш тутуб. Данышыглар тәрәфләр арасында имзаланмыш анлашма меморандумундан ҹәми бир нечә ҝүн сонра кечирилиб.
Sizin rəyiniz