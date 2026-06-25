Теһран бир даһа Вашингтона хәбәрдарлыг етди; меморандума зидд шәрһләр гәбуледилмәздир!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин спикери Исмаил Бәгаји чәршәнбә ахшамы (24 ијун 2026) Х сосиал шәбәкәсиндә АБШ вә сионист режимлыәри тәрәфиндән Иран Ислам Республикасына тәтбиг едилән мүһарибәјә сон гојмаг үчүн анлашма меморандумунун мәзмуну илә бағлы Америка рәсмиләринин зиддијјәтли мөвгеләри вә риторикасы илә бағлы јазыб: Америка һаким органы Иран халгына гаршы давранышында һеч вахт дүрүстлүк ҝөстәрмәјиб.
О әлавә едиб: Иранын бу шүбһә үчүн сәбәби олса да, дипломатик просесә виҹданла јанашыб вә тәтбиг едилән мүһарибәјә сон гојмаг үчүн анлашма меморандумуну имзалајыб. Иранлылар билирләр ки, дүшмәнин нифрәти анлашма имзаламагла битмир вә онлар һәр аддымы сајыглыгла вә сон әлли илин тәҹрүбәләрини, хүсусән дә сон бир ил јарымдакы просесләри нәзәрә алараг атаҹаглар.
Бәгаји вурғулады: АБШ рәсмиләринин мүһарибәјә сон гојмаг үчүн Анлашма Меморандуму илә бағлы зиддијјәтли ачыгламалары иранлыларын јығылмыш шүбһәләрини азалтмаға көмәк етмәјәҹәк вә садәҹә әввәлки өһдәликләрин позулмасыны хатырладыр. АБШ-нин һаким органы нәзәрә алмалыдыр ки, "өһдәлик үчүн өһдәлик" принсипи гаршылыглы өһдәликләрин јеринә јетирилмәсини вә Анлашма Меморандумунун ачыг мәтнинә тамамилә зидд олан шәрһләрдән чәкинмәји тәләб едир.
Sizin rəyiniz