Гум, Һәзрәт Мәсумәнин (ә) һәрәминдә Имам Һүсејнин (ә) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә матәм мәрасими - Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә Гум шәһәриндә, әзадарлыг нүмајәндә һејәтләри шәһидләр ағасы Әбу Абдуллаһ Әл-Һүсејнин (әлејһи сәлам) хатирәсини јад етмәк үчүн Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (әлејһа сәлам) һәрәминә ҝәлдиләр.
25 iyun 2026 - 16:43
Xəbər kodu: 1831378
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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