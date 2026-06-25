Венесуелада 2 ҝүҹлү зәлзәләдән сонра фөвгәладә вәзијјәт елан едилди / Ағыр итки еһтималы вар вә ҝениш дағынтылар олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуела пајтахтынын гәрбиндә баш верән 2 ҝүҹлү зәлзәләдән сонра Каракас шәһәриндә бир сыра биналар учду вә АБШ Ҝеоложи Хидмәти бу Ҹәнуби Америка өлкәсиндә "ағыр итки вә ҝениш дағынты" еһтималы барәдә хәбәрдарлыг етди вә Венесуела һөкумәти өлкәдә фөвгәладә вәзијјәт елан етди.
АБШ Ҝеоложи Хидмәтинин мәлуматына ҝөрә, Каракасдан тәхминән 160 километр гәрбдә 7,2 бал ҝүҹүндә зәлзәлә баш вериб вә бир дәгигәдән аз мүддәт сонра бөлҝәдә 7,5 бал ҝүҹүндә зәлзәлә баш вериб.
Sizin rəyiniz