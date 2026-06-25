Пезешкиан: Имам Һүсејн (ә) бизә өјрәтди ки, нә зүлм едәк, нә зүлмә бојун әјәк, нә дә онун гаршысында сусаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Президент Администрасијасына истинадән, Президент Мәсуд Пезешкиан сосиал шәбәкә һесабында пајлашдығы месажда Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Бәни Һашимә үнванладығы ифадәсини јазыб: “Амма бундан сонра; дүнја еләдир ки, санки һеч вахт олмајыб, ахирәт исә еләдир ки, санки һәмишә мөвҹуд олуб.”
Месажын давамында дејилир: Имам Һүсејн (ә) бизә өјрәтди ки, зүлм, һакимијјәт еһтирасы вә мәнфәәтпәрәстлик гаршысында дајанмаг лазымдыр; ҹаны вермәк олар, амма азадлығы јох; тәк галмаг олар, амма һәгигәти тәрк етмәк олмаз. Нә зүлм едәк, нә зүлмә бојун әјәк, нә дә онун гаршысында сусаг.
Sizin rəyiniz