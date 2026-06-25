Бәгаји Рубиоја сәсләнди: АБШ сијасәтинин давам етдирилмәси илә сүлһ мүмкүн дејил

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмаил Бәгаји чәршәнбә ҝүнү, 24 ијунда Х сосиал шәбәкәсиндә АБШ Дөвләт Катибинин Иран Ислам Республикасына, Ливан мүгавимәтинә вә ишғал олунмуш Фәләстинә гаршы тәкрарланан вә мүдахиләчи ачыгламаларына ҹаваб олараг јазыб:
“Һеч ким бу ҹүр сөзләрә алданмајаҹаг; АБШ милитаризми вә мүдахиләчилији давам етдикҹә вә онун ишғалчы нүмајәндәси бөлҝәјә там ҹәзасызлыгла сонсуз мүһарибәләр тәтбиг етмәјә вә сојгырым вә диҝәр дәһшәтли ҹинајәтләр төрәтмәјә давам етдикҹә бөлҝәмиздә әсл сүлһ әлдә едилмәјәҹәк.”
Sizin rəyiniz