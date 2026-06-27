Шәһид Имамын дәфн мәрасиминә 18 милјондан 35 милјона гәдәр инсанын гатылмасы ҝөзләнилир / Јол Полиси там һазырлыг вәзијјәтиндә

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Дахили Ишләр Назирлијинин јол полиси рәиси шәһид Имам Хаменеинин Теһран, Гум, Ираг вә Мәшһәддә вида, ҹәназә мүшајиәти вә дәфн мәрасимләриндә 18 милјондан 35 милјона гәдәр инсанын иштирак едәҹәјини ачыглајыб.
ИИР ДИН-ри билдириб: Бүтүн полис имканларындан нәглијјатын идарә олунмасы, јол һәрәкәти мәһдудијјәтләринин тәтбиг едилмәси вә бу мәрасимин тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси үчүн истифадә олунаҹаг.
Мүбарәк ҹәназә илә вида мәрасими 3 вә 4 ијул тарихләриндә Имам Хомејни (р.ә.) зијарәтҝаһында, ҹәназә мүшајиәти мәрасими исә 5 ијулда Теһранда кечириләҹәк.
Плана әсасән, ҹәназә мүшајиәти мәрасими 6 ијулда Гум шәһәриндә, мүгәддәс ҹәназә 7 ијулда Ирагда, ҹәназә мүшајиәти вә дәфн мәрасими исә 8 ијулда мүгәддәс Мәшһәд шәһәриндә кечириләҹәк.
О, әлавә етди: "Сојдашларымызла јанашы, Ираг, Түркијә, Азәрбајҹан Республикасы, Әфганыстан, Һиндистан, Пакистан вә реҝионун бәзи диҝәр өлкәләриндән олан зәвварлар вә нүмајәндә һејәтләри дә мәрасимдә иштирак етмәјә һазыр олдугларыны билдирибләр."
Sizin rəyiniz