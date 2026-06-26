Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын Русијадакы сәфири Сејјид Казым Ҹәлали Москвадакы Ислам Мәркәзиндә мүхтәлиф милләтләрдән олан шиәләрин иштиракы илә кечирилән Ашура матәм мәрасиминдә чыхыш едәрәк Ашура һадисәсинин әһәмијјәтиндән данышыб.
Ҹәнаб сәфир билдириб: “Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) ниҹат ҝәмиси вә һидајәт чырағыдыр. Ким бу ҝәмијә минсә, ниҹат тапаҹаг, минмәјән исә һәлак олаҹаг. Һиҹри 61-ҹи илдә, бундан 1387 ил әввәл Ашура һадисәси баш верди вә Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) шәһид едилди. Бир һадисәнин 1400 илдән артыг мүддәтдә инсанларын гәлбиндә јашамасы олдугҹа мараглы вә һејрәтамиздир. Јер үзүндә мин илләр әрзиндә сајсыз-һесабсыз һадисәләр баш вериб, лакин бу ҝүн онларын чохундан һеч бир из галмајыб.
Шиәләр Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) мәрсијә охујуб ағлајаркән һеч вахт дүшүнмүрләр ки, бу һадисә 1400 ил әввәл баш вериб. Елә бил бу фаҹиә бу ҝүн баш вериб вә биз дә онун үчүн ҝөз јашы төкүрүк. Бунун сирри нәдир? Нә үчүн Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) ганы һәлә дә инсанлары ҹошдурур вә гәлбләримиз онун севҝиси илә дөјүнүр? О нә етди ки, Аллаһ јанында бу гәдәр әзиз олду вә Аллаһ онун адыны әбәди јашатды? Нә үчүн һәр ил она олан севҝи артыр, јени халглар «Ләббејк ја Һүсејн» дејирләр? Нә үчүн она «Сәруллаһ» – јәни «Аллаһын ганы» ады верилиб?”
Ҹәнаб Ҹәлали әлавә едиб: “Биз Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) шәһадәтинә ҝөрә синә вурур вә матәм сахлајырыг. Бунунла јанашы, ону дүзҝүн танымалы вә башгаларына да танытмалыјыг. Һәзрәт Әба Әбдиллаһ Һүсејнин (әлејһи сәлам) әбәдилијинин сирләриндән бири будур ки, о, малик олдуғу һәр шеји Аллаһ јолунда фәда етди.
Ашура һадисәси икиүзлү сиккәјә бәнзәјир. Бир үзү ҝөзәл вә нурани, диҝәр үзү исә дәһшәтли вә чиркиндир. Ашурада ҝөрдүјүмүз бүтүн вәһшиликләр вә ҹинајәтләр Језидин ордусу тәрәфиндән төрәдилди. Елә бир зүлм јохдур ки, Ашурада баш вермәмиш олсун. Алты ајлыг көрпәнин гәтлә јетирилмәси, сәксән јашлы гоҹанын өлдүрүлмәси, иҝид ҝәнҹләрин шәһид едилмәси, Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) нәвәси Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) гәтлә јетирилмәси, онун аиләсинә вә чадырларына һүҹум едилмәси, гадын вә ушаглара рәһм едилмәмәси – бунларын һамысы Ашурада баш верди.”
О билдириб ки, Ашура һадисәси ејни заманда чохлу ҝөзәлликләри дә өзүндә еһтива едир: “Бурада Аллаһа ибадәт вә бәндәлик ҝөзәллијини ҝөрүрүк. Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) Ашура ҝеҹәси намаз гылмаг вә ибадәт етмәк үчүн мөһләт истәди. Төвбә һадисәси дә Ашуранын ҝөзәлликләриндәндир. Һәзрәт Әли Әкбәрин (әлејһи сәлам) шәһадәти, Ашура шәһидләринин Имам Һүсејнлә (әлејһи сәлам) сөһбәтләри, Имамын ордусундан бир нәфәрин белә Језид тәрәфинә кечмәмәси бу һадисәнин диҝәр ҝөзәлликләридир. Санки дүнјанын бүтүн ҝөзәлликләри Ашура ҝеҹәси вә ҝүнү Кәрбәлада топланмышды. Бу ҝөзәлликләр бу ҝүн дә ҹәмијјәтимизи формалашдырыр.
Һагг ҹәбһәсиндә олмағымыз, батил ҹәбһәсиндә олмамағымыз бөјүк немәтдир. Мүгавимәт ҹәбһәсинин јаранмасы, һәтта сүнни гардашларымызын да бу ҹәбһәјә гошулмасы ҝөзәл һадисәдир. Бу ҝүн шәһадәт анлајышынын јашамасы вә «Һүсејн бизим шүарымыздыр, шәһадәт бизим ифтихарымыздыр» демәјимиз бөјүк бир шәрәфдир. Иранын, Азәрбајҹанын вә Ирагын Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) севҝисинин мәркәзләриндән олмасы, диҝәр бөлҝәләрдә дә бу мәһәббәтин јајылмасы бөјүк немәтдир.”
Сәфир Иранын “Рамазан мүһарибәси” адландырдығы мүһарибәдә газандығы гәләбәјә дә тохунараг дејиб: “Бу ҝүн шејтанлар үзәриндә гәләбә газандығымыз бөјүк немәтдир. Ким дүшүнәрди ки, мүгавимәт ҹәбһәси вә Ислами Иран дүнјанын ән ҝүҹлү ордусу һесаб едилән АБШ ордусу вә бөлҝәнин ҝүҹлү вә атом бомбаларына саһиб олан сионист режим ордусуна галиб ҝәлә биләр? Бу, бөјүк немәтдир. Сизин мүгавимәтиниз сајәсиндә сионист режим Илаһи лүтфлә тарихдә ҝөрүнмәмиш дәрәҹәдә нифрәт олунан режимә чеврилиб.
Тарих боју һәм Језид олуб, һәм дә Имам Һүсејн (әлејһи сәлам). Бу ҝүнүн језидләри Трамп вә Нетанјаһу кимиләридир. Језид Ашурада бир Әли Әсғәри өлдүрдү, амма буҝүнкү језидләр чохлу Әли Әсғәрләри гәтлә јетирибләр. Гаршынызда јени бир Кәрбәла јашаныр. Минабда шәһид едилән 7–12 јашлы мәсум ушагларын һансы ҝүнаһы вар иди?”
Ҹәлали даһа сонра билдириб: “Буҝүнкү језидләр бизим дөврүмүзүн Имам Һүсејни олан Имам Хаменеини шәһид етдиләр. Онлар Ашурада Језидин төрәтдији ҹинајәти јенидән тәкрарладылар. Онун дәфн мәрасиминдә бүтүн дүнја ҝөрәҹәк ки, Имам Хаменеи тарих боју әбәди јашајаҹаг.
Онлар Имам Хаменеини арадан ҝөтүрмәк мәгсәди илә шәһид етдиләр, лакин инди бахын, о бүтүн дүнјада јенидән дирилиб вә онун ганы неҹә бөјүк тәсир ҝөстәриб. Шәһид Имам Хаменеи демишди ки, Аллаһ Иран халгыны мәбус едәҹәк (һәрәкәтә ҝәтирәҹәк). Мүһарибәдән әввәлки Иранла сонракы Иран тамамилә фәрглидир. Бу ҝүн һамымыз һагг ҹәбһәсиндә галибик. Бу ҹәбһә нијә мәғлуб олмур? Чүнки бизим үчүн ики ҝөзәл агибәтдән бири вар: ја шәһид олуруг, ја да сағ галараг мүбаризәни давам етдиририк. Мадди һәјата алудә оланлар шәһадәтин мәнасыны дәрк едә билмирләр. Шәһид рәһбәримиз һәмишә Аллаһдан она шәһадәт нәсиб етмәсини истәјәрәк ҝөз јашы төкүрдү.”
О, чыхышынын сонунда дејиб: “Аллаһа шүкүрләр олсун ки, һагг ҹәбһәси ҝүндән-ҝүнә ҝенишләнир вә мүхтәлиф өлкәләрлә бирләширик. Бу өлкәләрдән бири дә Русија Федерасијасыдыр. Русијанын тутдуғу мөвге глобал тәкгүтблүлүјә гаршы мүбаризәдә бизим јолумузла үст-үстә дүшүр.
Биз Русија Президенти Владимир Путинә тәшәккүр едирик. О, рәһбәримизин шәһадәти мүнасибәтилә башсағлығы верән илк дөвләт башчысы олду вә јени рәһбәримиз Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин сечилмәсини тәбрик едән илк сијаси шәхсијјәт иди. Русијада Ибраһим динләринин нүмајәндәләринин дини ајинләрини сәрбәст шәкилдә јеринә јетирмәләри дә тәгдирәлајигдир.”
Гејд едәк ки, тәдбирдә Русијадакы Али Рәһбәрин нүмајәндәси вә Москва Ислам Мәркәзинин рәһбәри Һөҹҹәтүлислам вәл-Мүслимин Меһди Бәхтәвәр, һәмчинин Иранын Русијадакы мәдәнијјәт мүшавири доктор Әбдүлрәза Рашид дә иштирак едибләр.
Sizin rəyiniz